BTS, 대영박물관서 문화유산 소개 프로그램 진행

▲ 방탄소년단, 영국박물관 협업 '코리아 갤러리 트레일'

그룹 방탄소년단,BTS가 대영박물관과 손잡고 한국의 문화유산을 알리는 참여형 프로그램 '코리아 갤러리 트레일' (Korea Gallery Trail)을 현지시간 오는 23일까지 진행한다고 소속사 하이브가 밝혔습니다.'코리아 갤러리 트레일'은 월드투어 런던 공연을 계기로 열린 오프라인 이벤트 'BTS 더 시티 아리랑-런던'의 하나로 마련됐습니다.이번 행사에서는 BTS의 5집 앨범명인 '아리랑'을 테마로 희망과, 회복력, 소속감과 관련된 유물을 만날 수 있습니다.영국박물관 한국관의 상설 전시품 가운데 새로운 시작을 상징하는 '사랑방', 인류애를 보여주는 '달항아리', 정교한 장인정신이 깃든 '금귀걸이', 문화적 생명력을 담은 '수막새' 등이 소개됩니다.주최 측은 선덕대왕신종의 오묘한 소리를 담은 5집 앨범의 'No.29'에서 착안해 신라 시대 유물 위주로 프로그램을 구성했습니다.관람객은 한국관 입구에서 QR 코드를 스캔한 뒤 안내에 따라 유물을 둘러보고, '당신의 아리랑은 무엇입니까?' (What is Your Arirang?)라는 질문에 따라 자기 삶과 연결되는 유물을 SNS에 공유하는 캠페인에 참여할 수 있습니다.BTS는 지난 6∼7일 영국 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑'의 런던 공연을 열었습니다.(사진=하이브 제공, 연합뉴스)