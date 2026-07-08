오산 아파트서 일가족 숨진 채 발견…"50대 부부와 20대 아들"

경기 오산시의 한 아파트에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



오늘(8일) 오산경찰서에 따르면 전날 오후 8시 50분쯤 오산시 소재 한 아파트에서 50대 남성과 여성, 20대 남성 등 3명이 숨져 있는 것을 출동한 경찰이 발견했습니다.



조사 결과 이들은 부부와 아들 관계로 확인됐습니다.



경찰은 사망자 지인의 112 신고를 받고 현장에 출동했습니다.



이 지인은 사망자 중 한 명에게서 신변을 비관하는 내용의 문자 메시지를 받은 것으로 알려졌습니다.



아파트 내부에서는 유서가 발견됐던 것으로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 "현재로서 범죄 혐의점은 보이지 않는다"며 "자세한 사건 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)