6월 전국에 민간 아파트 공급 1만 5천182호…전월 대비 2배 증가

6·3 지방선거를 앞두고 미뤄졌던 아파트 분양 물량이 풀리며 6월 민간 아파트 공급이 지난달보다 2배 이상 증가한 것으로 나타났습니다.



분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 6월 전국에 신규 공급된 민간 아파트는 27개 단지, 총 1만 5천182가구로 집계됐습니다.



이는 전월의 7천284가구 대비 108.4% 증가한 물량으로, 단지 수는 전월의 26개과 비슷한 수준이었으나 1천 가구가 넘는 대단지 6곳이 포함돼 전체 공급은 늘었습니다.



인천 검단신도시 '더샵 검단레이크파크' AB22(1천454가구)·AB23(1천403가구)이 총 2천857가구로 가장 물량이 많았고 경북 경산시 '펜타힐즈 더블유 1단지'(1천712가구), 경기 오산시 '북오산자이 드포레'(1천517가구), 경남 김해시 '김해 신문 센트럴 아이파크'(1천379) 등도 분양 규모가 컸습니다.



서울에서는 전체 일반분양 1천209가구 중 성북구 장위 푸르지오 마크원'(1천32가구)이 85%를 차지했습니다.



6월 전국 민간 아파트 전용면적(㎡)당 평균 분양가는 12개월 이동평균 기준 857만 원으로 전월 대비 0.25% 상승해 역대 최고치를 경신했습니다.



지역별로는 제주가 694만 원에서 855만 원으로 올라 상승폭이 가장 컸고 서울(2천422만 원→2천350만 원)은 전월보다 하락했습니다.



서울 국민평형(전용 84㎡) 분양가도 19억 5천423만 원으로 전월(21억 천608만 원) 대비 약 1억 6천 만 원 낮아졌습니다.



김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 "미뤄졌던 분양 일정이 재개되며 공급은 회복됐지만 유가·환율 상승 등으로 원가 부담은 여전히 큰 상황"이라며 "서울과 인접 지역 등 수요가 검증된 곳을 중심으로 분양가 상승 압력은 당분간 이어질 것"이라고 말했습니다.