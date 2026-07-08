구윤철 "경제대도약 원년 목표로…하반기 성장전략 발표할 것"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제ㆍ산업경쟁력강화 관계장관회의에 입장하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 내주 발표할 하반기 경제성장전략에 거시 여건 변화에 대응하고 잠재성장률 반등과 양극화 극복을 시도할 방안을 담을 것이라고 오늘(8일) 밝혔습니다.재경부에 따르면 구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부회의 겸 경제·산업경쟁력강화 관계장관회의에서 '경제대도약 원년 완성'을 목표로 삼겠다며 이같이 언급했습니다.그는 최근 정부가 발표한 3대 메가프로젝트가 경부고속도로 건설이나 정보기술(IT) 혁명보다 더 큰 역사적 의미가 있을 수 있는 계획이라고 의미를 부여하고서 "국가 총력전으로 신속하게 추진해 글로벌 초격차 경쟁을 주도해 나가겠다"고 강조했습니다.구 부총리는 이어 "호남권 반도체 클러스터 부지가 선정된 만큼 인허가 등 후속 행정절차를 동시에 진행하는 등 전속력으로 추진하겠다"고 덧붙였습니다.그는 "외환·금융시장의 변동성이 지속되는 가운데 물가 상승 압력, 고용 둔화 등 중동전쟁의 여파로 인한 민생경제의 부담도 여전히 계속되고 있다"고 최근 경제 상황을 진단하고서 민생 안정과 구조 개혁에 힘쓰겠다고 밝혔습니다.구 부총리는 글로벌 공급과잉과 보호무역 확산으로 구조적 어려움을 겪고 있는 철강산업이 새로운 수요를 확보하고 경쟁력을 높이는 방안을 추진하겠다는 뜻을 표명했습니다.우선 수요를 늘리기 위해 안전 및 산업특성 등을 고려한 고품질 소재 활용 확대, 수요기업과 공급기업 간 연계 등을 지원합니다.아울러 수입 철강재의 쇳물생산지(조강국) 정보제출 의무화로 불공정 수입제품의 우회반입을 차단하고 수소 환원 제철과 10대 특수강 기술개발에 국비 약 5천억원을 투입합니다.인공지능(AI)을 활용한 공정개선과 안전 투자 지원도 강화합니다.아울러, 철강산업 부진이 지역 경제 위기로 번지지 않도록 포항, 광양, 당진, 광양, 인천 동구 등 산업·고용위기 선제대응지역을 적극 지원하고 이달 중 위기대응사업 지원대상을 추가로 결정합니다.이날 회의에서는 AI를 활용해 전체 중소기업에 위험 징후를 미리 알려주는 AI 기반 조기경보시스템(EWS)을 내년까지 구축하고 성장위기 기업이 유망 사업으로 전환할 수 있도록 기술, 인력, 금융·판로 등을 패키지로 지원하는 방안 등 중소기업의 재도약을 지원하는 대책이 발표됐습니다.(사진=연합뉴스)