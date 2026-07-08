금감원 "여름 휴가철 2차 사고 위험↑…침수 피해액은 평균 443억"

▲ 폭우로 뒤엉킨 침수차량

여름 휴가철 고속도로 2차 사고와 차량 침수 위험이 커지면서, 금융감독원과 보험업계가 관련 자동차보험 특약 가입 여부를 확인하라고 권고했습니다.오늘(8일) 금융감독원은 7∼8월 여름 휴가철 장거리 이동과 집중호우로 인한 사고 위험에 대비해 자동차보험 관련 소비자 행동 요령을 안내했습니다.금감원에 따르면 고속도로에서 사고나 고장으로 정차했다가 발생하는 '2차 사고'는 지난해 총 65건으로, 최근 4년간 30% 증가했습니다.같은 기간 사고 피해자도 사명 25명, 부상 67명 등 46% 늘어났습니다.금감원은 "고속도로 2차 사고 치사율은 일반 사고보다 5배가량 높다"며 "피해자 대부분이 차 안이나 주변에 머물다 사고를 당했다"고 설명했습니다.자동차 사고·고장 발생 시 대피하거나 신고하는 비율도 13.2%에 불과한 것으로 나타났습니다.이에 따라 금감원은 사고 발생 시 안전거리를 확보한 뒤에 사고 증거 확보, 보험사 접수, 경찰 신고 등의 절차를 밟아야 한다고 당부했습니다.아울러 금감원은 휴가 출발 전날 '긴급출동 서비스 특약' 가입 여부를 확인하라고 권고했습니다.운전자는 타이어 펑크, 연료 부족 등 긴급상황 발생 시 자동차보험 특약에 따라 서비스를 제공받을 수 있습니다.집중호우로 인한 차량 침수 피해도 7∼8월에 집중됐습니다.최근 5년간 여름철 평균 침수 피해액은 443억 원으로 평상시(203억 원)보다 배 이상 많았습니다.같은 기간 평균 침수 피해 건수(7천35건) 중 65%(4천589건)가 7∼8월 장마철에 집중된 것으로 파악됐습니다.이에 금감원은 차량 침수 피해를 보상받기 위해서는 '차량 단독사고 손해 특약'에 가입돼 있어야 한다고 당부했습니다.금감원은 침수 등 단독 사고 발생 시 과실 없음이 입증되면 보험료가 할증되지 않는다고 설명했습니다.금감원은 "장마 전 차량 점검을 마치고 기상정보를 수시로 확인해야 한다"며 "긴급 대피 알림 서비스 등을 통해 침수 위험 지역 정보 파악 시 안전한 장소로 이동해달라"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)