트럼프 전화 한 통에 뒤집힌 월드컵…"선 세게 넘었다" [스프]

⚡ 스프 핵심요약



백악관의 조직적 개입과 규정 무력화: 도널드 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 연락해 자국 공격수 폴라린 발로건의 퇴장 징계 재검토를 요청했고, FIFA는 징계규정 제27조를 들어 자동 출장정지를 유예했습니다.



벨기에의 강력 반발과 항소 각하: 다음 경기 상대였던 벨기에 왕립축구협회(RBFA)가 대회의 공정성을 제기하며 이의를 제기했으나, FIFA 항소위원회는 "절차의 당사자가 아니다"라며 각하해 유럽 축구계의 공분을 샀습니다.



글로벌 스포츠 거버넌스의 신뢰 위기: 평소 정부 개입에 엄격한 징계를 내리던 FIFA가 개최국의 자본과 정치 권력 로비에 전례 없는 구제 조치를 취하면서, 규칙의 형평성 분쟁이라는 치명적인 선례를 남겼습니다.

1. 월드컵 퇴장은 원칙상 항소 불가, 그런데 FIFA가 꺼낸 "제27조"

2. "나는 스포츠를 정말 잘 안다" 트럼프의 직접 개입 인정

3. 인판티노의 "독립적 판단" 주장과 구조적 신뢰 문제

4. 벨기에의 분노와 "당사자 적격 없음" 각하의 역설

5. UEFA의 "레드라인" 선언과 유럽 축구계의 집단 반발

6. FIFA의 이중 잣대: 남에게는 엄격한 "정치적 중립" 원칙

7. 트럼프-인판티노 밀월 관계의 실체

8. 학계의 진단: "스포츠의 비정치성은 신화에 가깝다"

9. "FIFA 이탈"은 현실적인가: 유럽의 선택지

Deep Dive Q&A

2026년 7월 1일, 미국과 보스니아헤르체고비나의 32강전에서 미국 공격수 폴라린 발로건이 상대 수비수 타리크 무하레모비치와 공중볼 경합 중 발을 디디며 상대 발목을 밟는 장면이 포착됐습니다. 주심 하파엘 클라우스는 비디오 판독(VAR) 검토 후 발로건에게 즉시 퇴장을 명하는 레드카드를 제시했습니다. 로스앤젤레스 타임스는 당시 미국축구협회를 인용해 "발로건의 1경기 출장정지는 자동 제재로서 항소 대상이 아니며, 추가 징계가 부과될 때만 다툴 수 있다"고 보도했습니다. CBS 뉴스 보도에 따르면, 미 행정부 법률 대응팀은 판정 과정에서 FIFA가 슬로모션 화면을 과도하게 활용해 고의성을 오판했다고 주장하며 문제를 제기한 것으로 확인됐었습니다.7월 5일, FIFA는 돌연 성명을 내고 "FIFA 징계규정 제27조에 따라 발로건의 자동 1경기 출장정지 집행을 1년의 유예기간 동안 정지한다"고 발표했습니다. 가디언이 인용한 FIFA 설명에 따르면, 제27조는 승부조작 사안이 아닌 경우 징계위원회가 징계의 집행을 전부 또는 일부 정지할 재량을 부여하는 조항입니다. 징계 자체를 취소한 것은 아니지만, 유예 기간 동안 발로건은 사실상 아무런 제재 없이 다음 경기에 출전할 수 있게 됐습니다. 월드컵에서 퇴장으로 다음 경기에 못 나와야 할 선수가 FIFA 결정으로 출전하게 된 것은 자동 출장정지 시스템이 생긴 이후 처음입니다. 1962년 월드컵에서 브라질의 가린샤는 준결승에서 퇴장당한 뒤 위원회 결정에 따라 결승전에 출전했는데, 이는 당시엔 레드카드에 자동 1경지 출장정지가 붙는 체계가 아니었기 때문이었습니다.2026년 7월 6일(현지시간), 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 대통령은 기자들 앞에서 자신이 FIFA 회장 잔니 인판티노에게 직접 연락해 발로건의 징계 재검토를 요청했다고 공개적으로 인정했습니다. "나는 스포츠를 정말 잘 안다. 정말 잘 안다. 그건 파울이 아니었다. 두 명의 위대한 선수가 전속력으로 달리다 부딪힌 것뿐"이라고 말한 트럼프는 "나는 그에게 뭘 하라고 말하지 않았다. 나는 그렇게 할 수 없다"며 선을 그었지만, 결과적으로 FIFA는 그의 연락 직후 결정을 뒤집었습니다.뉴욕타임스는 트럼프가 발로건 퇴장 직후인 7월 1일부터 인판티노에게 여러 차례 연락했으며, 이후 상무장관 하워드 루트닉과 백악관 월드컵 태스크포스 책임자 앤드루 줄리아니도 FIFA 측과 접촉했다고 보도했습니다. 월스트리트저널은 이를 두고 "월드컵 96년 역사상 가장 대담한 계획 중 하나"라고 꼬집으며, 백악관이 스포츠 판정을 국가적 사안으로 격상시켜 조직적으로 압박을 가했다고 전했습니다. 트럼프는 또한 클라우스 주심을 "매우 의심스러운(very suspect)" 인물이라고 지칭하며 "과거를 조사해보라"고 암시했지만, 브라질축구연맹은 즉각 성명을 내고 "클라우스의 기록에는 그의 신뢰성을 훼손하거나 의심을 제기할 근거가 전혀 없다"고 반박했습니다.인판티노는 7월 6일 성명을 통해 "FIFA의 사법기구는 독립적이며, 자율적으로 운영되고, FIFA 징계규정을 적용해 해당 규정과 구체적 사실에 근거해 결정한다"고 밝혔습니다. 그는 트럼프와 통화한 사실은 인정하면서도 "나는 단지 진행 중인 법적 절차가 있다고 설명했을 뿐"이라고 해명했습니다. FIFA의 공식 사법기구 소개 페이지는 징계위원회, 윤리위원회, 항소위원회를 FIFA의 사법기관으로 규정하고, 구성원들에게 독립성 기준을 요구한다고 명시하고 있습니다.하지만 문제는 형식적 독립성과 실질적 독립성에 대한 신뢰가 다르다는 데 있습니다. 2026년 국제스포츠법학저널 논문은 국제 스포츠연맹의 내부 사법체계가 규범상 사법부처럼 설계되더라도, 실제로는 규칙을 만들고 집행하는 같은 조직 내부에 있기 때문에 정당성 문제가 반복 제기된다고 지적합니다. 더구나 FIFA는 징계위원회 결정을 4개월마다 공개하는데, 당시 최신 공개일은 2026년 6월 1일이었습니다. 즉, 발로건 사안처럼 대회 도중 초고속으로 내려진 결정은 외부가 즉시 이유서를 확인할 방법이 없었습니다. 이는 "투명한 사법 절차"라는 FIFA의 설명을 약화시키는 제도적 배경이 됩니다.벨기에 왕립축구협회(RBFA)는 FIFA의 결정 직후 "경악했다(astonished)"는 성명을 내고 발로건의 출전 자격에 이의를 제기했습니다. RBFA는 "FIFA가 자체 규정과 5월에 각 팀에 보낸 서한, 그리고 대회 전 브리핑에서 밝힌 내용과 정면으로 모순되는 결정을 내렸다"며 "대회의 무결성과 공정 경쟁의 근본 원칙을 지키기 위해 모든 선택지를 검토 중"이라고 밝혔습니다. 벨기에 감독 뤼디 가르시아는 기자회견에서 "FIFA에서는 7월 5일이 만우절인 줄 몰랐다"고 비꼬았습니다.하지만 FIFA 항소위원회는 벨기에의 항소를 "당사자 적격 없음(no standing)"을 이유로 각하했습니다. RBFA가 원래 징계 절차의 당사자가 아니라 단지 다음 경기 상대일 뿐이라는 논리였습니다. 법적으로는 가능한 해석이지만, 스포츠 거버넌스 관점에서는 역설적입니다. 상대팀은 실제로 그 결정의 직접적 경쟁상 불이익을 받는 주체인데도, 내부 절차상 권리 주체로 인정받지 못했기 때문입니다. 결국 미국은 7월 7일(현지시간) 진행된 16강전에서 벨기에에 1대4로 대패했지만, 이 사건이 남긴 제도적 질문은 "누가 FIFA 내부 결정에 대해 불복할 수 있는가"라는 더 큰 문제로 남았습니다. 이번 사태는 자본과 흥행 논리가 스포츠 본연의 규칙과 무결성을 압도할 수 있음을 보여준 상징적 단면입니다. 한국을 비롯한 글로벌 축구계 역시 향후 월드컵 등 거대 국제 이벤트에서 발생할 수 있는 '개최국 프리미엄을 넘어선 정치적 외압'의 불확실성을 마주하게 되었습니다.유럽축구연맹(UEFA)은 7월 7일 강력한 성명을 발표했습니다. "축구는 다른 모든 스포츠와 마찬가지로 규칙에 의존하며, 규칙은 공정하고 정직하며 투명한 경쟁의 기반입니다. 이번 사안은 해석의 여지가 없습니다. 규칙의 확실성이 더 이상 수호자에 의해 보장되지 않을 때, 경기의 무결성이 위태로워지고 대회의 신뢰성이 훼손됩니다." UEFA는 이 결정을 "전례 없고, 이해할 수 없으며, 정당화할 수 없는" 것으로 규정하며 "레드라인을 넘었다(crossed a red line)"고 명시했습니다.독일축구협회(DFB) 회장 베른트 노이엔도르프도 "정치적 개입이 있었다는 인상은 신속하고 명확하게 해소되어야 하며, 대회의 무결성과 FIFA의 신뢰성이 위태롭다"고 밝혔습니다. 노르웨이축구협회(NFF) 회장 리사 클라베네스는 "이것은 미국과 벨기에의 16강전 이상의 문제이며, 축구 전체의 무결성과 공정 경쟁의 근본 원칙 보호에 관한 것"이라고 강조했습니다. AP통신에 따르면 유럽의회 의원들까지 인판티노에 대한 조사를 요구하고 나섰습니다. 이제 이 사건은 단순한 징계 논란이 아니라 FIFA 거버넌스 전체에 대한 신뢰 위기로 확대됐습니다.이번 사건의 가장 큰 역설은 FIFA가 평소 회원협회나 외부 정부의 개입에 대해서는 매우 엄격한 잣대를 적용해왔다는 점입니다. FIFA는 시에라리온, 차드, 파키스탄 등의 축구협회를 정부 간섭 또는 제3자 간섭을 이유로 정지시킨 전례가 있습니다. 2017년에는 러시아 부총리였던 비탈리 무트코에 대해 정부 구성원 신분이 FIFA의 정치적 중립성과 정부로부터의 독립성 요구와 구조적으로 충돌한다는 이유로 FIFA 평의회 후보 자격을 인정하지 않았습니다.그런데 이번에는 개최국 대통령이 직접 FIFA 회장에게 연락했고, 그 직후 전례 없는 구제 조치가 이뤄졌습니다. 인권단체 페어스퀘어는 이미 2025년 12월 인판티노가 트럼프에게 공개적으로 우호적 태도를 보여 FIFA 윤리규정상 정치적 중립 의무를 위반했다며 윤리위원회에 제소했는데, 발로건 사건은 그 기존 우려를 증폭시켰습니다. 평소에는 "정치와 스포츠의 분리"를 엄격히 들이대면서, 정작 세계 최대 대회 도중 개최국 정상의 로비에는 유연하게 대응한 것 아니냐는 비판이 쏟아졌습니다.두 사람의 관계는 이미 각별했습니다. 2025년 12월, FIFA는 트럼프에게 FIFA 평화상(FIFA Peace Prize)을 수여했습니다. 이 상은 FIFA가 역사상 처음 만든 상이었고, 첫 수상자가 트럼프였습니다. 노벨 평화상을 받지 못한 트럼프를 위해 FIFA가 만들어준 상이라는 비판도 제기됐습니다. 트럼프의 2025년 재산공개 자료에 따르면, 인판티노는 트럼프에게 2025년 7월 FIFA 클럽 월드컵 결승전 관람을 위한 티켓 10장(약 1만 5,000달러, 약 2,100만 원 상당)을 선물했고, 트럼프는 실제로 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 인판티노와 함께 경기를 관람하며 우승 트로피 시상식에도 참여했습니다.이런 밀착 관계는 FIFA가 참가 팀들을 위해 개최국 정부로부터 세금 감면 등의 혜택을 얻는 데 도움이 됐지만, 동시에 FIFA의 독립성에 대한 의문도 키웠습니다. 실제로 이번 월드컵에서는 이란 선수단이 미국 내 체류 및 베이스캠프 선택권을 제한받는 등 개최국 정부의 정치적 결정이 대회 운영에 직접 영향을 미치는 사례들이 이어졌습니다. 발로건 사건은 이런 맥락 속에서 FIFA와 개최국 정부 사이의 밀착 관계가 월드컵 규칙까지 흔들 수 있다는 우려를 현실로 만들었습니다.조너선 그릭스와 마크 제임스의 2024년 논문은 FIFA와 국제올림픽위원회(IOC)가 자주 호출하는 정치적 중립 원칙이 실제로는 스포츠의 정치화를 가리는 외피 역할을 한다고 주장합니다. 이 논문은 카타르 월드컵, 우크라이나 전쟁 등을 사례로 들며 "스포츠는 애초부터 정치와 분리된 적이 없고, 정부들은 스포츠를 지속적으로 소프트파워, 정당성 확보, 국가 이미지 관리에 활용해 왔다"고 설명합니다. 발로건 사건은 이 논지를 거의 교과서적으로 재연한 사례입니다.더 구조적인 차원에서는 2026년 비즈니스앤소사이어티 논문이 FIFA의 2016~2024년 반부패 개혁을 분석하며, 외부 압력이 약해질수록 고객주의적(clientelist) 거버넌스 논리가 개혁을 후퇴시킬 수 있다고 봤습니다. 이 연구는 FIFA가 회원국 표와 자원배분, 충성 네트워크 위에서 작동하는 조직이라는 점을 지적합니다. DW가 인용한 미겔 마두로 전 FIFA 거버넌스위원장의 "돈이 권력의 기반"이라는 진단은 이런 학술적 관찰과 상당히 맞닿아 있습니다. 마두로는 2017년 러시아 관련 정치적 중립성 규정을 집행하려다 FIFA에서 해임된 경험이 있습니다.UEFA가 "레드라인"을 언급하며 강력히 반발하자, 일각에서는 유럽 축구계가 FIFA로부터 분리독립할 가능성까지 거론됐습니다. 하지만 전문가들은 단기적으로는 매우 어렵다고 봅니다. 리버풀대학교 제프 월터스 교수는 "UEFA가 가장 강한 대항 세력이 될 수는 있어도, 세계축구의 다수 회원국이 FIFA의 재정·제도 네트워크 안에 깊숙이 편입되어 있기 때문에 실제 분리독립은 쉽지 않다"고 말했습니다. 특히 작은 협회들은 FIFA의 개발 재원과 국제적 지위에 의존하고 있어, 유럽 중심의 분리 움직임에 동참하기 어렵다는 것입니다.다만 유럽발 제도개혁 압박, 윤리위원회·스포츠중재재판소(CAS)·유럽연합(EU) 차원의 외부 감시 요구, 투명성 강화 요구는 훨씬 현실적입니다. 페어스퀘어의 닉 맥기한은 "FIFA를 개혁하려면 정치적 개입이 필요하다. EU가 빅테크를 규제하듯 스포츠를 규제할 수 있다"고 주장했습니다. 실제로 유럽 팬 단체 FSE(Football Supporters Europe)와 소비자단체 유로컨슈머스는 월드컵 티켓 가격 문제로 유럽연합 집행위원회에 제소했고, EU 집행위는 "표준 절차에 따라 처리 중"이라고 밝혔습니다. 이번 사건이 곧바로 "새 월드컵"으로 이어질 가능성은 낮지만, FIFA에 대한 외부 견제와 감시 요구는 더욱 거세질 전망입니다.A1. 가능합니다. FIFA는 제27조가 승부조작 사안이 아닌 경우 징계위원회에 재량을 부여하는 조항이라고 설명했고, 실제로 크리스티아누 호날두도 월드컵 예선에서 퇴장당한 후 3경기 정지 중 2경기를 유예받아 본선 첫 경기부터 출전했습니다. 문제는 이 조항의 적용 기준이 명확하지 않다는 점입니다. 어떤 경우에 유예가 가능하고, 누가 그 판단을 내리며, 외부 압력과 무관하다는 것을 어떻게 증명할 것인가에 대한 투명한 기준이 없다면, 앞으로도 비슷한 논란이 반복될 수 있습니다. 이번 사건은 "자동 제재"라는 규칙이 사실상 재량 조항에 의해 무력화될 수 있다는 선례를 남겼습니다.A2. 법적으로는 가능한 논리지만, 스포츠 거버넌스의 공정성 관점에서는 문제가 있습니다. 벨기에는 원래 징계 절차의 직접 당사자가 아니라 다음 경기 상대일 뿐이므로, 형식적으로는 항소 자격이 없다는 FIFA의 판단은 절차법적으로 설명 가능합니다. 하지만 벨기에는 그 결정으로 인해 직접적인 경쟁상 불이익을 받는 주체입니다. 만약 상대팀이 징계 결정에 대해 어떤 권리도 행사할 수 없다면, 앞으로 비슷한 상황에서 공정성을 어떻게 보장할 것인가라는 근본적 질문이 남습니다. 이 사건은 FIFA 내부 절차가 형식적 합법성은 갖췄지만, 실질적 공정성에 대한 신뢰는 얻지 못했다는 것을 보여줍니다.A3. 직접적인 대회 성적의 유불리를 떠나, '규칙의 자의적 적용'이라는 선례 자체가 주는 파급력이 큽니다. 만약 월드컵을 개최하는 특정 강대국이나 정치 지형의 압박에 의해 명문화된 규칙이 실시간으로 유예될 수 있다면, 향후 아시아 국가들이 국제 대회를 유치하거나 참가할 때도 공정성을 담보 받기 힘들어집니다. 특히 막대한 자본력을 바탕으로 2034년 월드컵 개최를 확정 짓고 FIFA와 초밀착 행보를 보이고 있는 사우디아라비아 등의 사례를 고려할 때, 거버넌스의 불투명성은 아시아 축구계 전체가 더욱 예의주시하고 견제해야 할 구조적 리스크로 부상했습니다.