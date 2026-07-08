뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2026 강원 국제 모터 페스타, 18일 인제 스피디움서 개최…나이트 레이스

서대원 기자
작성 2026.07.08 10:07 조회수
2026 강원 국제 모터 페스타, 18일 인제 스피디움서 개최…나이트 레이스
▲ 2026 강원 국제 모터 페스타 포스터

강원도를 대표하는 모터스포츠 축제 2026 강원 국제 모터 페스타가 오는 18일 강원도 인제군 인제 스피디움에서 펼쳐집니다.

지난 2018년 시작된 강원 국제 모터 페스타는 강원도 지역 모터스포츠 대중화와 지역 관광 활성화에 큰 역할을 해온 축제로, 올해에도 모터스포츠는 물론 공연과 불꽃놀이 등 다양한 볼거리로 관람객을 맞이할 예정입니다.

메인 행사는 2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십입니다.

국내외 정상급 드라이버들이 출전하는 슈퍼레이스 챔피언십 4라운드가 나이트 레이스로 펼쳐집니다.

여기에 슈퍼카 원메이크 레이스 시리즈인 람보르기니 슈퍼 트로페오 아시아도 개최됩니다 람보르기니 우라칸 슈퍼 트로페오 EVO2 차들이 어둠을 가르며 뿜어내는 강렬한 배기음은 팬들에게 색다른 경험을 선사할 예정입니다.

서킷 밖에서도 다양한 볼거리가 제공됩니다.

국제 드리프트 무대에서 활약하는 박시현·이상화 드라이버가 선보이는 드리프트 쇼런을 비롯해 EDM 파티와 불꽃놀이가 펼쳐집니다.

여기에 모터스포츠 관람과 캠핑을 함께 즐길 수 있는 '1박 2일 캠핑존'도 운영됩니다.

관람객의 이동 편의를 위해 서울 회현역·사당역·종합운동장역을 비롯해 속초·원주·춘천시외버스터미널과 인제스피디움을 연결하는 셔틀버스가 운영됩니다.

2026 강원 국제 모터 페스타 입장권은 온라인 예매 플랫폼 'NOL티켓'에서 판매됩니다.

(사진=슈퍼레이스 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지