2026 강원 국제 모터 페스타, 18일 인제 스피디움서 개최…나이트 레이스

▲ 2026 강원 국제 모터 페스타 포스터

강원도를 대표하는 모터스포츠 축제 2026 강원 국제 모터 페스타가 오는 18일 강원도 인제군 인제 스피디움에서 펼쳐집니다.지난 2018년 시작된 강원 국제 모터 페스타는 강원도 지역 모터스포츠 대중화와 지역 관광 활성화에 큰 역할을 해온 축제로, 올해에도 모터스포츠는 물론 공연과 불꽃놀이 등 다양한 볼거리로 관람객을 맞이할 예정입니다.메인 행사는 2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십입니다.국내외 정상급 드라이버들이 출전하는 슈퍼레이스 챔피언십 4라운드가 나이트 레이스로 펼쳐집니다.여기에 슈퍼카 원메이크 레이스 시리즈인 람보르기니 슈퍼 트로페오 아시아도 개최됩니다 람보르기니 우라칸 슈퍼 트로페오 EVO2 차들이 어둠을 가르며 뿜어내는 강렬한 배기음은 팬들에게 색다른 경험을 선사할 예정입니다.서킷 밖에서도 다양한 볼거리가 제공됩니다.국제 드리프트 무대에서 활약하는 박시현·이상화 드라이버가 선보이는 드리프트 쇼런을 비롯해 EDM 파티와 불꽃놀이가 펼쳐집니다.여기에 모터스포츠 관람과 캠핑을 함께 즐길 수 있는 '1박 2일 캠핑존'도 운영됩니다.관람객의 이동 편의를 위해 서울 회현역·사당역·종합운동장역을 비롯해 속초·원주·춘천시외버스터미널과 인제스피디움을 연결하는 셔틀버스가 운영됩니다.2026 강원 국제 모터 페스타 입장권은 온라인 예매 플랫폼 'NOL티켓'에서 판매됩니다.(사진=슈퍼레이스 제공, 연합뉴스)