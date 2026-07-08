뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전세사기 피해자 계속 증가…누적 3만 9천669명

한지연 기자
작성 2026.07.08 10:23 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

전세사기 피해자가 계속 늘고 있습니다.

국토교통부는 지난달 548명을 전세사기 피해자로 추가 인정했다고 밝혔습니다.

지난 2023년 전세사기 피해자법 시행 이후 공식 피해자는 누적 3만 9천669명입니다.

LH가 매입한 전세사기 피해주택도 6월 말 기준 9천707호로 늘었습니다.

피해자들은 경매차익을 보증금으로 전환해 피해 주택에 최장 10년간 계속 거주할 수 있습니다.

피해자들이 피해주택 매입을 사전 요청한 사례는 누적 2만 3천19건으로, 이 가운데 67.8%는 매입 가능한 것으로 심의를 마쳤습니다.

이달부터는 공동담보 피해자도 경매가 끝난 주택부터 경매차익을 먼저 지급받을 수 있습니다.

또 오는 11월부터는 회복금을 임차보증금의 최소 3분의 1까지 보장하는 제도도 시행될 예정입니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지