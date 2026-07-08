고윤정, 영화 '남벌' 캐스팅…이병헌과 첫 연기 호흡

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배우 고윤정이 영화 '남벌'의 출연을 확정하며 이병헌과의 연기 호흡을 예고했다.'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 하드보일드 무협 액션이다. 앞서 무사들의 수장 '임억' 역으로 대한민국 대표 배우 이병헌이 합류를 알린 가운데, 고윤정의 캐스팅이 더해졌다.고윤정이 분한 '애령'은 왜구의 습격으로 가족을 잃고, 대마도에 억류된 동생을 구하기 위해 직접 전장으로 뛰어드는 역할로, 혼란한 시대 속에서도 자신의 목적을 향해 나아가는 주체적이고 강인한 캐릭터로, 작품의 또 다른 감정축을 형성할 예정이다. '스위트홈', '헌트', '환혼', '무빙', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '이 사랑 통역 되나요?', '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 등 고강도 액션부터 깊이 있는 드라마까지 매 작품 새로운 얼굴을 선보여 온 고윤정은 '남벌'을 통해 시대극의 문법을 깨는 강단 있는 여성 캐릭터로 다시 한번 강력한 인상을 남길 예정이다.'남벌'은 '서울의 봄', '파묘', '헌트', '야당', '비상선언' 등 선 굵은 작품에서 독보적인 미장센을 선보여온 이모개 촬영감독의 첫 연출작으로 큰 주목을 받고 있다. 제59회 백상예술대상 영화부문 예술상, 제43회·제37회 청룡영화상 촬영조명상, 제31회·제29회 청룡영화상 촬영상 등을 수상하며 뛰어난 감각을 인정받은 그는 이번 작품에서 장대한 서사에 강렬한 액션과 비주얼까지 담아내며 탁월한 연출 감각을 선보일 예정이다.이병헌, 고윤정의 캐스팅 소식을 알리며 더욱 기대감을 높이는 '남벌'은 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 프리 프로덕션 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)