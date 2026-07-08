[단독] 재력가 행세하더니 "잔고 0원"…'명품 구매 사기' 20대 송치

▲ 온라인서 여성 인플루언서 행세한 20대 남성의 SNS

온라인에서 여성 인플루언서 행세를 하면서 명품을 헐값에 판다고 속이고 수십억 원을 가로챈 혐의를 받는 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.서울금천경찰서는 최근 20대 박 모 씨를 사기 등 혐의로 송치했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.박 씨는 온라인 거래 플랫폼에서 명품 가방 등을 시중가의 수십 배 수준으로 싸게 판매한다며 돈을 건네받은 뒤 상품을 보내지 않은 혐의를 받습니다.경찰이 파악한 피해자는 현재까지 50여 명, 피해 액수는 42억 원대에 달하는 것으로 확인됐습니다.지난 5월 SBS 보도로 사건이 알려지고 약 2달 만에 2배 이상 늘어난 수치로, 경찰은 대금을 보내고 2년이 지나도록 단 1건의 물건도 받지 못한 피해 사례를 다수 파악했습니다.피해자들은 "박 씨가 거래 초기엔 환불 요구를 즉시 받아들여주면서 신뢰를 쌓고, 이후 '단골에게만 제시하는 것'이라면서 '수억 원대 상품을 수백 만원 수준으로 산 뒤 되팔면 큰 이득을 볼 것'이라는 식으로 지속적으로 유혹했다"고 입을 모았습니다.배송 지연 독촉에 박 씨는 "순번대로 보내고 있다. 곧 갈 것"이라는 식으로 답하며 달랬는데, 참다못한 구매자들이 고소장을 내면서 경찰 수사가 시작됐습니다.박 씨가 14만 명의 팔로워를 보유한 여성 인플루언서이자 재력가 행세를 하면서 소비자들을 속인 정황을 포착한 경찰은 피해자 조사와 함께, 별건 사기 혐의로 지난 4월 구속 수감된 박 씨를 상대로 접견 조사를 이어왔습니다.박 씨는 앞서 "환불 요구가 몰리면서 배송에 차질이 생긴 것뿐"이라며 범행을 부인한 것으로 전해졌습니다.하지만 조사 결과, 자산가 행세를 했던 박 씨는 빈털터리였던 것으로 드러났습니다.경찰이 박 씨 명의의 계좌 등을 확인해보니 사실상 잔고가 0원이었다는 것입니다.박 씨가 명품 가방과 시계를 값싸게 판매한다며 구매자를 유인하고, 그렇게 받아챙긴 돈으로 고급 레지던스에서 생활하는 등 사기 행각을 이어왔다는 게 경찰의 판단입니다.성별을 속이고 재벌가인 척 사기극을 벌이다 감옥에 간 '제2의 전청조 사건'이라는 목소리가 피해자 사이에서 나오는 가운데, 피해 규모가 더 늘어날 가능성도 있습니다.경찰 관계자는 "고소장이 계속 접수되고 있다"며 "일부 피해 사례를 취합해 우선 검찰에 넘기고 박 씨 조사 등을 거쳐 혐의가 인정되는 부분은 추가 송치할 방침"이라고 전했습니다.경찰은 공범 여부와 함께, 박 씨가 범행 과정에서 젊은 여성 인플루언서를 사칭한 정황이 드러난 것과 관련해 실존 인물의 사진을 도용했는지 등도 따져볼 계획입니다.경찰은 "피해 규모가 커 특정경제범죄법 위반 혐의 적용을 검토 중"이라면서 "위법 행위에 대해 엄중한 책임을 물을 것"이라고 강조했습니다.