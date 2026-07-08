김정은, 김일성 32주기에 금수산태양궁전 참배

▲ 김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙통신이 보도했다.

북한 김정은 노동당 총비서가 오늘(8일) 김일성 주석 사망 32주기를 맞아 김일성, 김정일 시신이 안치된 금수산태양궁전을 참배했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 "우리 당과 국가, 인민의 최대의 추모의 날인 7월 8일 0시 금수산태양궁전을 찾으셨다"고 보도했습니다.노동당 정치국 상무위원 등 당 간부들과 최고인민회의 상임위원회, 내각과 무력 지도부가 참가했습니다.김 총비서는 김일성·김정일의 동상에 경의를 표하고 두 선대 지도자의 영생을 축원했다고 통신은 전했습니다.노동당 기관지 노동신문은 이를 1면 첫 기사로 처리했는데, 김정은의 행보를 다음날 처리해 온 관례를 고려하면 비교적 신속한 대응이라고 볼 수 있습니다.노동신문은 또 이날 김일성을 '100년, 200년 앞을 내다보는 위인 중의 위인', '20세기를 대표하는 절세의 위인' 등으로 추켜세우는 기사들을 줄줄이 게재했습니다.(사진=연합뉴스)