반도체주 급락·유가 급등에 미 나스닥 1.2%↓

▲ 뉴욕증권거래소의 트레이더

7일(현지시간) 미국 뉴욕 증시는 반도체주 급락과 국제유가 급등으로 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했습니다.다우존스30 산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 내린 52,925.15에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 33.58포인트(0.45%) 내린 7,503.85에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 302.47포인트(1.16%) 내린 25,818.69에 거래를 마쳤습니다.전날 삼성전자가 전망치를 웃도는 호실적을 발표했지만 향후 지출 및 수요에 대한 우려로 주가가 하락한 여파가 뉴욕 증시까지 영향을 미쳤습니다.인텔과 마이크론 주가가 각각 9.7%, 4.7% 하락한 것을 비롯해 KLA, 마벨 테크놀로지, 브로드컴, AMD 등 주요 반도체 종목들이 일제히 약세를 보였습니다.반도체 업종을 대표하는 반에크 반도체 상장지수펀드(SMH)는 3.8% 내렸습니다.인공지능(AI)에 대한 기대감으로 기술주에 대한 시장 눈높이가 높아진 상황에서 이제는 투자자들이 헬스케어, 금융 등 상대적으로 덜 올랐던 업종으로 눈을 돌리고 있다는 분석이 나옵니다.호르무즈 해협을 둘러싼 중동의 지정학적 긴장이 다시 불거진 점도 주가를 짓눌렀습니다.전날부터 호르무즈 해협을 지나던 선박 3척이 잇따라 공격을 받았다는 소식에 국제유가는 급등했습니다.9월 인도분 브렌트유와 8월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 각각 전장 대비 3.01%, 2.76% 오른 배럴당 74.16달러, 70.44달러였습니다.각각 지난 6월 1일 이후 최대 상승률입니다.미국 정부가 이란산 원유에 대한 제재 면제를 중단한다는 소식에 국제유가는 시간 외 거래에서 오름폭을 더욱 키웠습니다.유가 상승이 인플레이션을 부추길 수 있다는 우려에 미 국채 가격은 하락했습니다.10년 만기 미 국채 금리는 7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.54%였습니다.국제 금 현물은 1.4% 내린 온스당 4천108.70달러에 거래됐습니다.달러화 가치는 다시 강세를 보였습니다.주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 오후 5시 종가 기준 101.078로 전장 대비 0.22% 올랐습니다.원/달러 환율은 1,515.80원으로 14.2원 내렸고, 엔/달러 환율은 162.076엔으로 0.46% 올랐습니다.시장에서는 반도체주의 상승세가 과도한 것은 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.모건스탠리는 투자자들이 하이퍼 스케일러(대규모 데이터센터 운영기업)를 포함해 상대적으로 부진했던 분야로 이동하면서 반도체주의 상승 모멘텀이 약해지고 있는 것으로 판단했습니다.모건스탠리는 "이 같은 (업종 간) 격차가 계속되는 것은 지속 가능하지 않다"고 말했습니다.UBS의 울리케 호프만-부르하르디 최고투자책임자(CIO)도 "포트폴리오를 다각화해야 한다"고 말했습니다.다음 주 미 대형 은행들을 시작으로 본격적인 실적 발표 시즌이 시작됩니다.시장에서는 기술 기업, 특히 하이퍼 스케일러들이 낙관적인 시장 전망치를 뛰어넘지 못할 경우 기술주 전반의 조정으로 이어질 수 있다는 관측이 제기됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)