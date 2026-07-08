'타선 폭발' 삼성, LG 꺾고 선두 등극

<앵커>



프로야구에서 삼성이 LG를 꺾고 5연승을 달리며 선두에 올랐습니다. 타선이 LG 마운드를 폭격했습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



1위 LG와 2위 삼성이 전반기 마지막 3연전에 만나면서 미리 보는 한국시리즈가 열렸는데, LG가 4회 박동원의 선제 투런 홈런으로 기선 제압에 성공했습니다.



그러자 삼성은 5회 구자욱의 1타점 적시타로 추격했고, 후속 타자 최형우가 3루수 키를 넘기는 1타점 2루타로 2:2 동점을 만들었습니다.



곧이어 류지혁의 내야 안타 때 LG 신민재의 실책이 나오면서 삼성이 4:2 역전에 성공했습니다.



기세가 오른 삼성은 7회 최형우가 1타점 적시타를 날려 사상 첫 1,800타점 대기록을 세웠고, 7:2로 앞선 8회에는 디아즈가 쐐기 투런포로 홈팬들을 열광에 빠뜨렸습니다.



장단 15안타로 5연승을 질주한 삼성이 LG를 2위로 밀어내고 승차 없는 선두에 등극했습니다.



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롯데도 18안타를 몰아친 타선의 힘으로 KIA에 대승을 거뒀습니다.



레이예스가 4안타 2타점 2득점, 손성빈이 3안타 2타점으로 활약했고, 선발 로드리게스는 7이닝 3안타 1실점, 탈삼진 9개의 역투로 시즌 5승째를 따냈습니다.



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SSG는 에레디아의 2타점 결승 2루타에 힘입어 두산을 꺾고 9연패 사슬을 끊었습니다.



선발 소형준이 7이닝 무실점, 완벽투를 펼친 KT는 키움을 3:0으로 눌렀고, NC는 고준휘의 결승 3점 홈런을 앞세워 한화를 꺾고 3연승을 달렸습니다.



(영상편집 : 이재성)