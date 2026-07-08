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청와대 "캐나다 잠수함 수주 발표 전 정상 간 통화…각별한 예우"

강민우 기자
작성 2026.07.08 06:48 조회수
청와대 "캐나다 잠수함 수주 발표 전 정상 간 통화…각별한 예우"
▲ 위성락 국가안보실장이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한국 기자단 프레스센터에서 이재명 대통령의 나토 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대는 캐나다 측이 잠수함 사업(CPSP) 수주업체 선정을 앞두고 정상 간 통화를 요청했다며, 이를 각별한 예우를 갖춘 것이라 평가했습니다.

위성락 국가안보실장은 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열리고 있는 튀르키예 앙카라에 마련된 한국 프레스센터에서 "캐나다 잠수함 우선협상자 선정 관련, 이 대통령은 지난 주말 카니 총리의 요청에 따라 통화를 가졌고, 캐나다 측은 각별한 예우를 갖추어 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명한 바 있다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 나토 정상회의 공식 일정에 앞서 마크 카니 캐나다 총리와의 약식 회동을 가졌습니다.

이번 회담에서 양측은 포괄적 전략 동반자 관계를 지속해서 심화하기로 뜻을 모았다고 위성락 실장이 전했습니다.

위 실장은 "이번 잠수함 입찰 과정에서도 양국은 국방 방산, 에너지 핵심 광물 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 이 부분에 있어 실질적인 협력을 확대해갈 것"이라고 말했습니다.

또, 회담에서 양국 간 미래 AI 협력에 대한 '진지하고 구체적인 협의'도 이뤄졌다고 언급했습니다.

(사진=연합뉴스)
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