청와대 "캐나다 잠수함 수주 발표 전 정상 간 통화…각별한 예우"

▲ 위성락 국가안보실장이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한국 기자단 프레스센터에서 이재명 대통령의 나토 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대는 캐나다 측이 잠수함 사업(CPSP) 수주업체 선정을 앞두고 정상 간 통화를 요청했다며, 이를 각별한 예우를 갖춘 것이라 평가했습니다.위성락 국가안보실장은 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열리고 있는 튀르키예 앙카라에 마련된 한국 프레스센터에서 "캐나다 잠수함 우선협상자 선정 관련, 이 대통령은 지난 주말 카니 총리의 요청에 따라 통화를 가졌고, 캐나다 측은 각별한 예우를 갖추어 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명한 바 있다"고 밝혔습니다.이 대통령은 나토 정상회의 공식 일정에 앞서 마크 카니 캐나다 총리와의 약식 회동을 가졌습니다.이번 회담에서 양측은 포괄적 전략 동반자 관계를 지속해서 심화하기로 뜻을 모았다고 위성락 실장이 전했습니다.위 실장은 "이번 잠수함 입찰 과정에서도 양국은 국방 방산, 에너지 핵심 광물 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 이 부분에 있어 실질적인 협력을 확대해갈 것"이라고 말했습니다.또, 회담에서 양국 간 미래 AI 협력에 대한 '진지하고 구체적인 협의'도 이뤄졌다고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)