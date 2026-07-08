한-나토, '조달 기본협정' 추진…"연 15조 원 시장 참여 발판"

▲ 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 마크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 면담을 계기로 한국과 나토 사이 '조달 기본협정' 체결을 위한 협상 개시가 공식화했습니다.이 대통령은 현지시간 7일, 자신의 SNS에 "이번에 협상을 개시한 한-NATO 「조달 기본협정」은 우리 방산기업들이 NATO 방산시장으로 더 넓게 나아갈 수 있는 든든한 기반이 될 것"이라고 적었습니다.그러면서, "세계 최고 수준의 기술력과 경쟁력을 갖춘 우리 기업들이 더 큰 무대에서 마음껏 역량을 펼치고, 새로운 성장의 기회를 만들어가길 기대한다"고 덧붙였습니다.이와 관련해, 위성락 국가안보실장은 튀르키예 앙카라 한국 프레스센터에서 브리핑을 열고 "이 협정은 통합 파트너국 간의 군수 방산 협력과 조달 계약에 필요한 법적 행정적인 사항을 규정한다"고 설명했습니다.그러면서, "세계 최대 규모의 나토 방산 시장 진출을 위한 발판을 확보한 것"이라고 평가했습니다.또, "협정 체결 시에는 연 15조원으로 예상되는 나토 공동조달 시장에 우리 기업이 참여할 수 있는 제도적 기반이 마련되는 것"이라고 강조했습니다.위성락 실장은 이밖에도 "한국은 장비와 물자를 공동개발 하는 다국적 협력사업 중 기존 옵서버로 참여한 탄약 공급 사업에 더해, 방산·원자재 사업에도 옵서버로 참여하게 됐다"며 "다국적 협력 사업이 더욱 확대된 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "탄약, 방산, 원자재 사업에 참여하는 것은 한국과 나토 간 무기 체계의 상호 운용성을 강화하는 것이자, 한국 군수품의 안정적 조달 여건을 만드는 데 기여할 것"이라고 강조했습니다.이러한 언급은 나토가 무기체계 표준화를 추진하는 상황과 맞닿아 있습니다.나토 표준화에 발을 맞추면서 우리 방산 업계의 시장 접근성을 높일 수 있다는 겁니다.이 대통령도 '나토 방산포럼'에서 "국가마다 표준도 다르고 생산의 방식, 생산 관행이 다 다르다"며 "이 표준을 통일하는 게 중요한 문제가 될 것 같다"고 말한 바 있습니다.청와대 고위 관계자는 "무기 체계의 공동운영을 통해 유지비 절감 등의 효과를 많이 기대할 수 있으나, 그렇다고 나토의 범주 안으로 우리나라가 들어가는 것은 아니다.여전히 파트너국으로 협력을 하는 것"이라며 "중국과 러시아 등 다른 나라와의 관계에 큰 영향을 줄 것으로 보이진 않는다"고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)