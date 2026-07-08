[날씨] 내일까지 전국에 장맛비…중부 최고 200㎜ 폭우

<앵커>



중부 지방에는 지금 비가 내리고 있습니다. 요즘 날씨가 워낙 오락가락하는데, 기상센터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 전해주시죠.



<기상캐스터>



정체 전선이 남북 진동을 하면서 당분간 전국에 장맛비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 보시면 강수 구름대가 중부지방을 지나면서 천둥·번개를 동반해 시간당 10~20mm의 장대비를 퍼붓고 있습니다.



특히 아침 출근길 수도권과 충남 북부 서해안을 중심으로 비가 강하게 집중되겠습니다.



내일(9일)까지 예상 강수량 충청과 전북에 80에서 최고 200mm 이상, 수도권과 강원 내륙 산지, 경북 중북부 지역에도 50에서 최고 150mm 이상의 폭우가 예상돼 피해 없도록 대비해 주셔야겠습니다.



오후까지 중부와 호남 제주는 바람도 강하게 불겠습니다.



현재 기온 대부분 지역 25도 안팎으로 일부 지역은 열대야가 나타나는 곳이 있겠고요.



오늘 비가 내리면서 낮 기온은 대부분 지역 30도를 밑돌겠지만 습도가 높아 후덥지근하겠고, 폭염주의보가 발효 중인 영남 지역은 대구가 32도까지 오르겠습니다.



금요일은 수도권과 강원 영서를 중심으로 비가 조금 내리겠고요.



이후 정체 전선은 북한 쪽으로 북상하면서 주말에는 전국에 폭염이 기승을 부리겠습니다.



(박세림 기상캐스터)