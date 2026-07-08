1. 사실상 '영업이익 100조' 돌파…엔비디아 제쳤다



삼성전자 2분기 영업이익은 89조 4천억 원으로 글로벌 빅테크 기업들을 모두 제치고 세계 최대 실적을 달성했습니다. 성과급 충당금까지 포함하면 분기 영업이익이 100조 원을 훌쩍 넘을 것으로 추정됩니다.



2. '장윤기 수사' 광산서 압수수색…수사팀장 직위해제



검찰이 여고생 살해범 장윤기를 수사했던 수사팀장의 집과 광주 광산경찰서를 압수수색했습니다. 경찰은 증거인멸 혐의로 수사팀장에 대해 구속영장을 신청하고 직위해제 했습니다.



3. "한-나토, 함께 무기체계 연구·생산·운용해야"



나토 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 나토와의 협력 수준을 끌어올려야 한다고 말했습니다. 이 대통령은 무기 체계를 함께 만들고 함께 운용하는 '방산 파트너십 2.0'을 제안했습니다.



4. 전국 장맛비…중부·전북 150~200mm 이상 호우



오늘(8일) 전국에 장맛비가 내리겠습니다. 특히 중부와 전북 지방을 중심으로 비가 많이 내릴 것으로 예상됩니다.