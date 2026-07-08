프랑스 극우 르펜, 사법 리스크에도 내년 대선 출마 선언

▲ 프랑스 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원

프랑스 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원이 사법 리스크에도 불구하고 내년 대통령 선거에 출마하겠다고 7일(현지시간) 공식 발표했습니다.르펜 의원은 이날 저녁 TF1 방송에 출연해 "나는 대통령 선거 출마를 선언하며 입장을 바꾸지 않을 것"이라고 밝혔습니다.르펜 의원은 이날 오후 유럽의회 자금을 유용한 혐의로 항소심에서 징역 3년과 벌금 10만 유로(약 1억 7천만 원), 피선거권 박탈 45개월을 선고받았습니다.법원은 징역형 가운데 2년은 집행유예, 1년은 전자발찌 착용 상태의 가택 구금이라는 조건을 붙였습니다.또 피선거권 박탈 기간 중에선 30개월을 유예했고, 남은 15개월은 지난해 3월 31일 1심 선고 이후 이미 기간을 충족했다고 판단했습니다.이에 따라 르펜 의원으로선 피선거권 박탈 제약이 사라져 합법적으로 대선에 출마할 수 있게 됐습니다.르펜 의원은 앞서 항소심에서 전자발찌 착용 조건이 붙을 경우 제대로 된 선거 운동을 할 수 없다며 대선 출마를 하지 않겠다는 뜻을 여러 차례 밝혔으나 이날 선고 후 입장을 바꿨습니다.르펜 의원은 항소심 선고 결과에 불복해 대법원에 상고할 것이라며 이 경우 "항소심 판결 효력이 정지된다"고 주장했습니다.이에 따라 "전자발찌 없이 선거운동을 할 것"이라고 자신했습니다.르펜 의원을 비롯한 전·현직 RN 관계자들은 2004∼2016년 유럽의회 활동을 위해 보좌진을 채용한 것처럼 허위 서류를 꾸며 보조금을 받아낸 뒤 실제로는 당에서 일한 보좌진 급여 지급 등에 쓴 혐의(공금 횡령·사기 공모)로 기소됐습니다.지난해 3월 1심 법원은 르펜 의원이 유용한 자금을 47만 4천 유로(약 7억 원)로 인정하고 그에게 징역 4년(전자팔찌 착용 상태로 2년간 가택 구금 실형)에 벌금 10만 유로, 5년간 피선거권 박탈의 즉시 집행을 선고했습니다.르펜 의원은 이날 항소심 재판부가 피선거권 박탈 기간을 대폭 축소한 것에 대해 "프랑스 국민이 투표의 자유를 되찾아 기쁘다"며 "자격 박탈은 심각한 민주주의적 문제다. 최종 결정권은 프랑스 국민에게 있다"고 말했습니다.르펜 의원의 대선 출마는 이번이 네 번쨰입니다.유럽의회 의원 등을 지내다 2011년 부친 장마리 르펜의 뒤를 이어 당 대표에 오른 뒤 이듬해부터 대권 도전에 나섰습니다.2012년 첫 대선 도전에서 그는 득표율 17.9%로 프랑수아 올랑드, 니콜라 사르코지에 이어 3위를 차지하며 결선에 진출하지 못했습니다.르펜 의원은 이후 본격적으로 당 이미지를 쇄신하며 지지기반 넓히기에 나섰습니다.당 내부 정화를 위해 급진적이고 논란이 된 인물들을 배제하거나 반유대주의·인종차별·동성애 혐오 발언 등을 통제했습니다.2015년 '원조 극우'의 아이콘인 부친 장마리 르펜을 당에서 축출하기까지 했습니다.이런 노력으로 2017년 대선에선 결선까지 올라 에마뉘엘 마크롱 대통령과 대결을 펼쳤습니다.그러나 32%포인트(p) 차라는 엄청난 격차로 다시 한번 쓴맛을 봤습니다.극우 정당에 프랑스 정치권은 여전히 높은 벽이었습니다.하지만 마크롱 대통령과의 2022년 재대결에서 이 격차는 17.1%p로 절반 가까이 줄었습니다.RN은 현재 정당 지지율에서 독보적 1위를 달리고 있어 그 어느 때보다 집권 가능성이 큰 상태입니다.르펜 의원은 대선 주자들 간 1차 대결 시나리오에서 1위를 차지하는 것으로 나타납니다.다만 상위 2명이 진출하는 결선에서는 앞선 두 차례 대선 때와 마찬가지로 다른 정당 지지자들이 반(反)극우 기치 아래 결집할 가능성이 있어 최종 결과는 예측하기 어렵습니다.(사진=AP, 연합뉴스)