영국 해리 왕자, 타블로이드 언론 소송전서 패소

▲ 찰스 3세 영국 국왕의 차남 해리 왕자

찰스 3세 영국 국왕의 차남 해리 왕자와 엘튼 존 등 유명인들이 불법 취재를 이유로 영국 데일리메일 발행사를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 패소했습니다.dpa 통신에 따르면 런던 고등법원은 7일(현지시간) 두 사람을 비롯해 원고 7명이 어소시에이티드 뉴스페이퍼스(ANL)를 상대로 낸 소송에서 원고들의 청구를 모두 기각했습니다.이번 소송은 영국 타블로이드 언론들과의 격렬한 법정 공방 속에서 해리 왕자가 제기한 세 번째이자 마지막 소송이었습니다.해리 왕자 등은 ANL이 사설탐정과 프리랜서 기자, 자사 직원 등을 동원해 음성사서함(보이스메일)을 불법 도청하고 유선전화를 감청했으며 신분을 속여 정보를 불법적으로 수집했다고 주장했습니다.ANL은 자사 기자들이 친구나 지인의 제보, 기존 보도나 다른 언론사의 기사 인용 등 합법적 취재를 통해 기사를 작성했다고 반박했습니다.재판부는 심리 끝에 원고 7명 모두 ANL 소속 매체들이 불법 정보를 수집했다는 주장을 입증하지 못했다고 판단했습니다.재판부는 "원고들은 해당 정보가 사적인 내용이고 ANL이 그 출처를 명확히 설명하지 못했다는 점을 근거로 해당 기사들이 불법적으로 취재됐다는 점을 인정해달라고 요구하는데, 이는 허용될 수 없는 접근 방식"이라고 지적했습니다.또 일부 원고의 경우 소송을 제기할 수 있는 시효도 지났다고 지적했습니다.이날 선고 결과에 대해 ANL은 "재판부는 기자들의 취재 방식에 대한 증언이 정직했다고 인정했다"며 "성실하게 일해 온 기자들의 명예가 심각하게 훼손됐지만, 오늘 판결로 그들의 결백이 입증됐다"고 환영했습니다.해리 왕자는 성명을 내 "법원이 데일리메일 측에 면죄부를 주기 위해 취한 조치들은 충격적일 뿐 아니라 전혀 타당하지 않다"고 비판하면서도 이날 결과가 "전혀 예상하지 못한 건 아니었다"고 밝혔다고 로이터 통신이 전했습니다.해리 왕자는 영국 타블로이드 언론의 변화를 자신의 사명으로 꼽으면서 2019년부터 소송을 여러 건 제기했습니다.ANL 외에 대중지 '더선' 등을 소유한 '뉴스 그룹 뉴스페이퍼스'(NGN), '데일리 미러'의 발행사인 '미러 그룹 뉴스페이퍼'(MGN)를 상대로 유사 소송을 제기했습니다.법원은 해리 왕자가 MGN을 상대로 한 소송에선 2023년 12월 14만 600파운드(약 2억 3천만 원)를 배상하라고 판결했습니다.해리 왕자는 2024년 2월엔 MGN으로부터 상당한 금액을 받기로 합의하고 나머지 소송은 취하하기도 했습니다.또 다른 발행사 NGN도 지난해 2월 해리 왕자의 사생활 침해를 인정하고 사과하며 합의금을 지급하기로 하고 소송을 마무리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)