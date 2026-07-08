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한미일, 인태지역 소형모듈원자로 도입 가속화 협력각서

김혜영 기자
작성 2026.07.08 03:38 조회수
한미일, 인태지역 소형모듈원자로 도입 가속화 협력각서
▲ 한미일 외교수장, SMR 관련 협력각서 체결

한국과 미국, 일본 3국이 인도 태평양 지역 국가에 소형모듈원자로(SMR)를 도입하기 위한 협력각서를 체결했습니다.

미 국무부는 한국 시각으로 오늘(8일) 마코 루비오 국무장관과 조현 외교부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 계기에 만나 이 MOC에 서명했다고 밝혔습니다.

이번 MOC는 인도·태평양 지역의 다른 나라들을 우선 대상으로 SMR 도입을 가속화하기 위한 3국가 협력 체제를 구축하기 위한 것이라는 게 미 국무부의 설명입니다.

미 국무부는 "민간 원자력 분야에서 각각의 강점을 지닌 3국이 각국 원자력 산업 간 상호 이익이 되는 협력을 장려할 수 있는 기회를 제시한다"고 밝혔습니다.

미 국무부는 아울러 "이 협력 체계는 프로젝트 개발 위험을 줄이고, 규모의 경제를 달성하며, 민간 투자를 촉진하고, 인허가 절차를 간소화하며, 공급망을 최적화하는 발전소 배치 모델을 조성하는 것을 목표로 한다"고 설명했습니다.

이어 "조율된 3자 접근 방식은 미국, 일본, 한국의 기업들이 이 지역 파트너국들의 증가하는 에너지 수요 충족을 위해 더 경쟁력 있는 대안을 제공할 수 있게 하며, 새로운 원자로 기술이 점차 가동됨에 따라 원자력 안전 및 보안, 비확산에 대한 최고의 기준을 유지하게 한다"고 덧붙였습니다.

도널드 트럼프 행정부는 인·태 지역 국가들의 SMR 개발 프로그램 활동 촉진과 인력 양성을 위한 지역 교육 허브 설립을 위해 국무부의 'SMR 기술의 책임있는 활용을 위한 기초 인프라'(FIRST) 프로그램에 1천만 달러 이상의 신규 자금을 투입하기로 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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