이 대통령, NATO 사무총장 면담…'IP4' 소인수 회담도 참석

▲ 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 나토 사무총장-IP4 소인수 회담 후 마르크 뤼터 나토 사무총장과 단체 촬영을 위해 이동하고 있다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 차 튀르키예를 방문한 이재명 대통령이 마르크 뤼터 나토 사무총장과 면담했습니다.이 대통령은 현지시간 7일 오후, 앙카라 시내에서 뤼터 사무총장을 만나 "전화로만 대화를 했었는데 직접 뵙는 것은 처음"이라며 반가움을 표했습니다.뤼터 사무총장은 "(이 대통령 모습이) 사진과 똑같다"고 화답한 뒤 "정상회의에 참석해 주셔서 대단히 감사하다. 한-나토 관계가 계속 강력하게 발전해 나갈 수 있도록 대통령께서 각별히 노력해 주신 점에 대해서 감사드린다"고 말했습니다.이 대통령은 이어 뤼터 사무총장과 함께 IP4(인도·태평양 파트너국) 구성국인 일본, 호주, 뉴질랜드의 대표들과 소인수 회담에 참석했습니다.이 회담은 나토와 인도·태평양 파트너 협력을 위한 최고위급 플랫폼으로, 양측의 안보협력 강화 의지를 반영해 작년 헤이그 정상회의부터 열리고 있습니다.한국에서는 조현 외교부 장관, 안규백 국방부 장관, 위성락 국가안보실장, 유정현 주나토 대사가 참석했고, 일본에서는 고이즈미 신지로 방위대신, 모테기 토시미쓰 외무대신, 만나미 마나부 방위성 방위정책국장, 기타가와 카츠로 외무성 유럽국장 등이 자리했습니다.호주 측에서는 팻 콘로이 방산장관, 앵거스 캠벨 주나토대사, 나이젤 브루스 방산장관 비서실장, 로버트 투겐 국방부 차관보가 자리했고, 뉴질랜드 측에서는 크리스 펭크 국방장관 등이 회담장을 찾았습니다.(사진=연합뉴스)