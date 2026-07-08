러시아, LA올림픽 나간다…IOC, 출전금지 징계 잠정 해제

▲ 러시아 올림픽 위원회 본부

국제올림픽위원회(IOC)가 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아에 부과한 출전금지 징계를 풀었습니다.이에 따라 러시아 선수들이 2028년 로스앤젤레스 하계올림픽 예선부터 정상적으로 출전할 수 있게 됐습니다.로이터통신 등에 따르면 IOC는 7일(현지시간) "러시아올림픽위원회(ROC)가 더 이상 우크라이나올림픽위원회(NOC) 관할 지역의 스포츠 조직을 회원으로 두지 않는 점을 고려했다"며 ROC에 대한 자격정지 징계를 잠정 해제한다고 밝혔습니다.러시아는 전쟁으로 점령한 우크라이나 도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자의 지역 올림픽위원회를 자국 조직에 무단 통합했다는 이유로 2023년 10월 IOC에서 자격정지 처분을 받았습니다.이에 따라 러시아 선수들은 2024년 파리 하계올림픽과 올해 초 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 별도 심사를 거쳐 개인중립선수(AIN) 자격으로 참가했고 단체전에는 출전하지 못했습니다.IOC는 그러나 국기와 국가, 국가 상징색, 러시아를 나타내는 식별 표시를 허용할지는 적절한 시기에 결정하겠다고 밝혔습니다.또 국제대회에 복귀하는 모든 러시아 선수는 여러 차례 도핑 테스트를 받아야 한다는 조건을 걸었습니다.러시아는 우크라이나 전쟁 이전부터 국가 차원에서 도핑 조작에 관여했다는 의혹으로 IOC의 제재를 받았습니다.이 때문에 2018년 평창 동계올림픽부터 2022년 베이징 동계올림픽까지 러시아출신올림픽선수(OAR) 따위 명칭으로 출전했습니다.IOC는 러시아의 우크라이나 침공을 도왔다는 이유로 벨라루스도 출전금지 등으로 제재했다가 지난 5월 모두 해제한 바 있습니다.IOC는 "(러시아의 우크라이나) 침공에 매우 명확한 반대 입장을 취하고 강력히 규탄했다. 이 입장은 변함없다"며 "전 세계에서 불안정과 분열이 커지는 시기에 스포츠를 통해 사람과 국가 사이 평화를 증진하는 데 계속 헌신할 것"이라고 말했습니다.미하일 데그챠레프 러시아 체육장관은 "우리나라가 올림픽 가족으로 복귀한 건 국제 스포츠 연맹들이 우리 선수들을 복귀시킬 수 있다는 청신호"라며 환영했습니다.(사진=연합뉴스)