[친절한 경제] 숨은 보험금 10조 3천억…못 받은 돈 어디서 찾나

<앵커>



수요일 친절한 경제, 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 나도 모르게 내 앞으로 나온 보험금이 있을 수 있다고요?



<기자>



지난해에만 숨은 보험금이 80만 건, 3조 2천470억 원이 소비자에게 돌아갔는데요.



아직도 이 숨은 보험금이 10조 3천억 원이 남아 있습니다.



'숨은 보험금'이 뭐냐 하면, 쉽게 말하면 지급하기로 확정은 됐는데, 아직 안 찾아간 보험금입니다.



이게 왜 생기냐면, 본인이 보험금 받을 일이 생겼다는 것 자체를 모르는 경우가 있습니다.



예를 들어 자녀 교육 자금이나 건강진단 자금처럼 특정 시점이 되면 자동으로 나오는 보험금이 있는데, 이런 게 있는지조차 모르고 그냥 지나치는 거죠.



반대로 보험금이 있는 건 알지만, 이자가 얼마나 붙는지 잘 모르거나, 그냥 귀찮아서 미루는 경우도 있습니다.



숨은 보험금은 크게 세 가지입니다.



먼저, '중도 보험금'은 자녀 교육자금, 건강진단 자금처럼 계약 중간에 나오는 돈이고요.



'만기보험금'은 보험 만기가 됐는데 찾아가지 않고 다른 상품으로 자동 전환된 경우입니다.



또 '휴면보험금'은 지급 사유가 생긴 뒤, 3년이 지나 소멸시효가 완성됐는데도 계약자가 찾아가지 않아 보험사나 서민금융 진흥원으로 넘어간 보험금입니다.



이렇게 쌓인 숨은 보험금이 올해 10조 원이 넘는 건데요.



숨은 보험금에 대해서는 개별 상품의 약관에 따라 이자가 제공될 수는 있지만, 보험계약 만기 이후에는 적용 이자율이 크게 낮아지고, 또 만기가 3년 지난 휴면보험금은 이자가 아예 없어 바로 찾는 것이 유리합니다.



<앵커>



이런 돈이 있는지는 어떻게 확인하면 되나요?



<기자>



'내 보험 찾아줌'이라는 이 사이트에 들어가서 내 명의의 보험계약을 조회할 수 있고요.



또 그 자리에서 바로 숨은 보험금 확인과 청구까지 가능합니다.



직접 '내 보험 찾아줌' 홈페이지에 들어가 봤는데요.



정보 동의와 본인인증만 거치면 바로 가입한 모든 생명보험, 손해보험 계약 내역을 한눈에 조회할 수 있고요.



숨은 보험금도 바로 확인하고 간편 청구도 가능했습니다.



저도 조회해 보니까 미청구 보험금이 1건이 있더라고요.



나나 내 가족 중에 오래된 보험 있으신 분들 '내 보험 찾아줌' 한 번 검색하셔서 확인해 보시는 거 추천드립니다.



그리고 혹시 부모님이나 가족이 돌아가셨는데, 어떤 보험에 가입돼 있었는지 모르실 수도 있잖아요.



이럴 때는 은행이나 금융감독원에서 '상속인 금융거래 조회 서비스'를 신청하시면, 돌아가신 분이 남긴 보험계약 내역까지 확인할 수 있습니다.



또 하나, 이번 달부터는 가만히 있어도 안내가 옵니다.



행안부가 최신 주소를 확인한 다음, 우편이나 모바일 전자고지, 전화 같은 방법으로 개별적으로 안내를 해준다고 하고요.



특히 고령층은 인터넷이나 모바일 조회가 익숙하지 않으실 수 있어서 소비자단체와 함께 직접 찾아가서 조회 방법을 알려드리는 오프라인 교육도 병행할 계획이라고 합니다.



<앵커>



끝으로 종부세 얘기군요.



<기자>



지난해 종부세 87%를 상위 10%가 부담을 했고요.



개인 납세자로 보면 60세 이상이 절반 넘는 세금을 부담했습니다.



숫자로 보면 격차가 확 느껴지는데요.



상위 10%가 낸 금액이 4조 2천억 원인 반면, 나머지 90%가 낸 금액을 다 합쳐도 6천억 원 정도밖에 안 됩니다.



종부세가 누진세율 구조라 고액 자산가일수록 세 부담이 훨씬 커지기 때문입니다.



개인 납세자만 따로 보면 고령층 비중이 더 높았습니다.



지난해 개인 종부세 납세자 54만 8천여 명 중 60세 이상이 28만 5천 명 정도로 52%를 차지했고요.



이들이 낸 세액도 7천530억 원으로 전체 개인 종부세액의 57%가 넘었습니다.



1인당 평균 세액도 차이가 나는데요.



전체 평균이 241만 원인데, 60세 이상은 264만 원으로 23만 원 더 냈습니다.



은퇴 세대 자산이 부동산에 몰려있다 보니, 종부세 부담도 자연스럽게 고령층에 쏠리는 걸로 분석됩니다.



흥미로운 건 20세 미만 미성년자 종부세 납세자도 360명이 넘었다는 건데요.



이들이 낸 세금이 총 7억 원, 1인당 193만 원꼴이었습니다.