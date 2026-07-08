"상장 폐지 막아주자"…'돈쭐' 인증글 속속이

먼저 상장 폐지 위기에 놓였던 한 식품 기업을 살리기 위해서 소비자들이 열심히 제품을 사주고 있다고요.



최근에 SNS를 중심으로 중견 식품기업이죠.



한성기업에 대해서 응원하자는 움직임이 빠르게 확산하고 있습니다.



한성기업은 최근 원재료 가격 상승과 실적 악화로 주가가 하락하면서 강화된 한국거래소의 상장 폐지 시가총액 기준인 300억 원을 밑돌 수 있다는 우려가 제기됐는데요.



이 소식이 알려지자 누리꾼들은 제품 구매는 물론 주식을 직접 매수했다는 인증글까지 잇따라 올리며 응원에 나섰습니다.



주문이 한꺼번에 몰리면서 자사몰 일부 상품은 품절됐고 배송이 지연될 정도였는데요.



주가 역시 한때 10% 넘게 급등하기도 했습니다.



특히 이 기업이 25년 동안 UN 참전용사를 위한 평화음악회를 후원해 온 사실이 재조명되면서 응원 열기에 더욱 힘을 보탰는데요.



해당 기업은 예상보다 많은 응원에 임직원 모두 가슴 벅찬 시간을 보냈다고 감사를 전하면서 앞으로도 기본에 충실한 정직한 식품기업이 되겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티, 한성기업)