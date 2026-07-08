"독도는 한국 땅" 증명…미공개 기록 나왔다

세 번째 핫토픽입니다.



너무 당연한 얘기로 제가 시작을 해볼게요.



독도는 한국 땅이죠.



자기네 땅이라고 우기는 일본 주장에 정면 반박할 수 있는 문서가 하나 확인됐습니다.



1948년 미국이 독도를 한국 영토로 인식하고 있었다는 기밀 문서 가지고 왔습니다.



어제 동북아 역사재단이 미국 정부가 보관해 온 독도 관련 미공개 기록을 새로 발굴했다고 밝혔습니다.



1948년 독도 폭격 사건 이후에 미국 극동 공군사령부가 작성한 공식 조사 보고서입니다.



이 보고서를 보면요.



독도는 한국의 일부로 명확히 확립이라는 내용이 기록돼 있습니다.



또 훈련을 하기 위해서는 각 폭격 연습장을 사용하려면 보름 전에 주한미군 사령관에 통보해야 한다는 내용도 담겨 있습니다.



그러니까 독도를 우리나라, 한국의 영토로 보기 때문에 한국 관할 당국에 사전 통보 의무를 명시한 것으로 해석할 수 있다는 게 재단 측의 분석입니다.



이번에 확인된 자료, 앞으로 기획, 전시 등을 통해서 공개될 예정입니다.



(화면출처 : 동북아역사재단)