[날씨] 내일까지 중부·호남, 강한 장맛비…최대 200㎜

내일(9일)까지 중부와 호남을 중심으로 장맛비가 강하게 쏟아지겠습니다.



특히 오늘 오전과 밤사이에 시간당 최대 50mm의 강도로 세차게 쏟아지겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 충남과 전북에 최대 200mm 이상, 그 밖의 중부에도 최대 150mm 이상, 경북 북부와 전남 북서부에 최대 120mm 이상이 쏟아지겠습니다.



당장 오늘 아침에 강한 비가 예상되는 일부 경기와 강원 충남 지역에는 호우 예비특보가 내려져 있고요.



영남과 제주는 오늘도 33도 안팎의 체감 온도를 보이면서 폭염이 나타나겠습니다.



밤에도 일부 남부지방 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠고요.



오늘 중부와 호남을 중심으로는 낮 더위는 다소 주춤하겠습니다.



주말에는 장맛비가 대부분 소강상태를 보이면서 서울에서도 밤낮 무더위가 예상됩니다.



(남유진 기상캐스터)