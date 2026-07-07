나토 정상회의 간 트럼프 "튀르키예에 F-35 전투기 판매 고려"

▲ 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 튀르키예를 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 7일(현지시간) 앙카라 대통령궁에서 열린 환영식에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 대화하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 튀르키예에 F-35 전투기를 판매하는 방안을 고려하겠다고 7일(현지시간) 밝혔습니다.로이터, 리아노보스티 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 튀르키예 수도 앙카라에 도착한 직후 F-35와 관련해 "이것이 우리가 내리려는 결정"이라며 이같이 말했습니다.트럼프 대통령은 "튀르키예는 여러 면에서 우리가 생각하는 다른 나라들보다 훨씬 충실했으며, 따라서 이는 분명히 좋은 계획으로 여겨진다"며 "(F-35는) 단연 최고의 전투기로, 우리는 분명히 다시 한번 (판매 방안을) 고려할 것"이라고 강조했습니다.또 "나토에 매우 실망했으며, 솔직히 말해 (정상회의가) 내 친구가 매우 강력한 지도자로 있는 튀르키예에서 개최되지 않았다면 내가 참석하지 않았을 수 있다"고 말하는 등 개최국 튀르키예에 우호적인 발언을 이어갔습니다.튀르키예항공우주산업(TUSAS)이 개발하는 5세대 전투기 칸(Kaan)에 들어갈 엔진에 대해서도 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 의논할 것이라고 말했습니다.에르도안 대통령은 이날 이와 관련해 "F-35 사안은 새롭지 않다"며 "우리는 전투기 5대를 약속받았다"고 말했습니다.또 "이 약속이 지도자들의 정상회의에서 긍정적인 방향으로 진행되기를 바란다"며 기대감을 보였습니다.에르도안 대통령은 이날 비행장에 직접 나가 트럼프 대통령을 영접했습니다.트럼프 대통령은 이번 나토 정상회의를 계기로 무역, 군사 등 분야 의제가 논의될 것이라고 말했으며, 유럽에서 미군이 철군하는 방안에 대해서는 "두고보자"고 말했습니다.러시아-우크라이나 전쟁에 대해서는 "조속히 해결되기를 바란다"며 "우리는 합의에 이를 것 같다"고 언급했습니다.또 "그들(러시아·우크라이나 양국 대통령) 모두 합의(make a deal)를 원한다고 생각한다"고도 했습니다.에르도안 대통령도 이날 트럼프 대통령과 우크라이나 사안을 논의할 방침이라고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)