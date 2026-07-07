"중국 딥시크, 자체 AI칩 개발 추진…엔비디아·화웨이 의존↓"

▲ 딥시크

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 자체 AI 칩을 개발 중이며, 이런 움직임이 성과를 거둔다면 엔비디아와 화웨이에 대한 의존도를 낮출 가능성이 있다고 로이터통신이 복수의 소식통을 인용해 7일 전했습니다.보도에 따르면 딥시크는 약 1년 전부터 자체 AI 칩 경쟁에 뛰어들기 위해 노력해왔고, 칩 설계, 파운드리, 메모리 기업들과도 논의해왔습니다.소식통들은 딥시크가 최근 몇 달에 걸쳐 칩 설계 엔지니어 채용을 늘렸는데, 채용 플랫폼에 공고를 내지 않고 비공식적 방식으로 기술 인력을 뽑았다고 설명했습니다.로이터는 글로벌 AI 개발사들이 그간 자체 칩 확보를 통해 하드웨어 통제력 강화와 엔비디아 의존도 경감을 모색해왔으며 딥시크가 이 대열에 합류하게 될 것이라고 짚었습니다.미국의 오픈AI는 지난달 브로드컴과 공동 개발한 첫 번째 맞춤형 추론 칩 '할라피뇨'를 공개했습니다.클로드 개발사 앤트로픽 역시 자체 AI 칩 개발을 검토하고 있습니다.딥시크는 다른 글로벌 AI 개발사들과 달리 미국의 수출 통제 조치에 직면한 상황이기도 합니다.중국 기업들이 미국의 통제로 엔비디아의 최첨단 칩을 구매할 수 없게 되면서 중국 당국은 자국 테크기업들에 '국산 대체품' 개발을 압박해왔습니다.딥시크는 공식적으로는 엔비디아 저사양 칩과 중국 화웨이의 칩을 사용해왔습니다.특히 지난해 1월 세계적인 충격을 몰고 왔던 추론 모델 'R1' 등 제작에 엔비디아가 중국 판매를 위해 연산 능력을 낮춘 'H800' 등 저사양 칩을 썼다고 밝히기도 했습니다.이후 딥시크는 화웨이 칩 의존도를 차츰 높여왔습니다.로이터는 화웨이가 미국의 첨단 반도체 중국 수출 금지 조치 덕분에 약 500억 달러(약 75조 원) 규모의 중국 국내 AI 칩 시장의 절반을 차지했으나, 알리바바나 바이두 등이 자체 AI 칩을 개발하고 점유율을 늘리면서 화웨이의 시장 지배력이 이미 약해지고 있는 상황이라고 짚었습니다.이런 가운데 딥시크까지 자체 칩 개발이라는 전략적 전환을 하면서 화웨이가 더욱 큰 어려움에 직면할 수 있게 됐다고 로이터는 내다봤습니다.(사진=게티이미지)