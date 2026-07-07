이 대통령, 튀르키예 도착…NATO 방위산업 포럼 등 참석

▲ 북대서양조약기구(NATO) 정상회의 참석과 몽골 국빈 방문을 위해 출국하는 이재명 대통령이 7일 성남 서울공항에서 환송 나온 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표와 인사하고 있다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 등을 위해 3박 5일 순방 일정에 돌입한 이재명 대통령이 현지시간 7일 낮, 튀르키예 에센보아 국제공항에 도착했습니다.이 대통령과 김혜경 여사는 메흐멧 누리 에르소이 문화관광부 장관, 베스테 페흐리반 순 외교부 수행대사, 젬 아크바이 앙카라 부주지사 등 튀르키예 측 인사와 부석종 주튀르키예 대사의 환영을 받으며 공군1호기에서 내렸습니다.튀르키예 전통 복장의 여성 2명이 이 대통령과 김 여사에게 꽃다발을 건네기도 했습니다.이 대통령은 앞서 자신의 SNS를 통해 "지난달 G7 정상회의에 이어 이번에는 NATO 무대에서 세계 평화와 안보를 위한 대한민국의 역할을 더욱 넓혀가려 한다"고 밝혔습니다.그러면서, "오랜 시간 국제사회의 도움을 받던 대한민국은 이제 세계평화와 안보에 책임 있게 기여하는 나라가 되었다.국민 여러분께 더 큰 자부심을 안겨드릴 수 있도록 이번 순방 역시 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.이 대통령은 현지시간 오늘 오후, 마르크 뤼터 사무총장과의 소인수회담을 한 뒤, 정상회의 공식 행사 중 하나인 나토 방위산업 포럼에 참석, '공동의 가치, 더욱 강한 산업기반' 주제의 세션에서 기조 발언에 나섭니다.저녁에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최하는 공식 환영 만찬에 참석합니다.이 대통령은 내일(8일)까지 튀르키예 앙카라에서 열리는 나토 정상회의 일정과 각국 정상과의 정상회담 일정을 소화합니다.우리나라는 이번에 나토의 인도·태평양 파트너국(IP4 국가, 한국·일본·호주·뉴질랜드)의 일원으로 마르크 뤼터 사무총장의 초청을 받았습니다.(사진=연합뉴스)