이재명 대통령, 중동 대응 외교부 직원들에 '격려 피자'…조현 "큰 격려 감사"

이미지 확대하기

이재명 대통령이 중동 전쟁 대응 업무를 해온 외교부 직원들을 격려하기 위해 피자를 보냈다고 조현 외교부 장관이 공개했습니다.조현 장관은 오늘(7일) 자신의 인스타그램에 외교부 아프리카중동국 직원들과 함께 찍은 사진을 올리고 "중동 전쟁 대응을 위해 불철주야 노력해 온 우리 직원들을 격려하기 위해 대통령께서 피자를 보내주셨다"며 감사의 뜻을 표했습니다.조 장관은 "외교부는 지난 4개월간 재외공관과 본부가 24시간 함께 움직이며 중동 지역 우리 국민 보호, 우리 선박의 안전하고 조속한 통항을 위해 밤낮없이 달려왔다"고 설명했습니다.이어 "무력 충돌이 지속되는 아슬아슬한 상황 속에서 책임감을 갖고 묵묵히 일해준 우리 직원들에게 이번 선물은 큰 격려가 됐다"고 말했습니다.조 장관은 "멀리 재외공관까지는 피자 배달이 어려워서 우리 아중동국에서 공관 몫까지 맛있게 받았다"고도 적었습니다.이번 중동 전쟁 대응에 대해선 "복잡한 지역 정세를 살펴가면서, 나무호 피격 대응을 포함해 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 외교부 본부와 재외공관, 관계 부처가 원팀이 돼 긴밀히 협력해 왔다는 점에서 의미 있는 과정이었다"고 평가했습니다.조 장관은 "외교부는 마지막 한 척이 안전하게 호르무즈 해협을 빠져나올 수 있도록 챙기는 한편, 변화하는 중동 정세를 면밀히 파악하고 전후 복구와 재건에 있어서도 발빠르게 대응해 나가겠다"고 밝혔습니다.또 "그간 묵묵히 소임을 다해 준 우리 직원들이 자랑스럽다"고 덧붙였습니다.