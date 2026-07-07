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1위 LG vs 2위 삼성…미리 보는 한국시리즈

유병민 기자
작성 2026.07.07 21:35 조회수
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<앵커>

쉼 없이 달려온 프로야구가 전반기 마지막 3연전을 남겨두고 있는데요. 선두 LG와 2위 삼성이 맞붙어 미리 보는 한국시리즈를 펼치고 있습니다.

현재 상황 유병민 기자입니다.

<기자>

전반기 마지막 3연전, 대구에서 1위 LG와 2위 삼성의 미리 보는 한국시리즈가 열린 가운데, LG 톨허스트와 삼성 후라도 양 팀 외국인 에이스가 첫판부터 붙었습니다.

LG가 초반 주도권을 잡았습니다.

톨허스트가 2회 말 투아웃 1, 3루 위기에서 김영웅의 총알 같은 타구를 반사 신경으로 낚아내 실점을 막아내자, 4회 원아웃 1루에서 박동원이 왼쪽 담장을 넘기는 선제 2점 홈런을 터뜨렸습니다.

그러자 삼성도 반격에 나섰습니다.

5회 말 원아웃 1, 2루 기회에서 구자욱이 1타점 적시타로 추격의 포문을 열었고, 최형우가 3루수 키를 넘기는 1타점 2루타를 날려 동점을 만들었습니다.

그리고 류지혁의 내야 안타 때 LG 수비진의 실책이 나오면서 구자욱과 최형우가 모두 홈을 밟았고, 6회 현재 삼성이 4대 2로 리드하고 있습니다.

(영상편집 : 이재성)
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