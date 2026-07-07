"올림픽공원 247만 투표지 공개 검증"…여야 협의 추진

<앵커>



서울 잠실 올림픽공원에 묶여 있는 투표용지 247만 장이 공개 검증을 위해 투표함 밖으로 나올 전망입니다. 오늘(7일) 국회 국정조사에서 선관위가 재검증을 공언했고, 여야도 뜻을 함께했습니다.



고정현 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 중앙선거관리위원회에서 열린 투표용지 부족 사태 국회 국정조사특위 2차 현장 조사.



선관위는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 송파구 투표용지를 공개 검증할 수 있다고 밝혔습니다.



[강동완/중앙선관위 사무총장 직무대리 : (국조)특위에서 결정하는 시점을 해주시면… 가급적이면 최대한 빨리 하시는 게 맞지 않느냐라는 의견을 드리고….]



국조특위 위원 대부분이 빠른 공개 검증 필요성엔 공감했지만,



[윤상현/국회 국정조사특위 위원장 : 국민적 신뢰를 얻기 위해서는 재검표 과정을 거쳐야 됩니다.]



민주당에선 검증 뒤 개표 수가 달라지면 어떻게 할지 선관위가 방안을 정해둬야 한다는 요구가,



[김남희/민주당 의원 : 매수가 불일치할 수 있잖아요. 선거 개표 상황표에 나온 거랑 (재검증한) 매수가 만약 달라요. 그럼 그다음에 어떻게 하실 거냐고요.]



국민의힘에서는 유·무효표 판단까지 열어둬야 한다는 요구가 각각 나왔습니다.



[최보윤/국민의힘 의원 : 유·무효 판단 자체를 선거쟁송(법적 판단)으로만이라고 확언하신 부분에 대해서 다시 한번 재고를 요청드리는 바입니다.]



올림픽공원에 보관된 송파구 투표용지는 총 247만 매.



선관위는 5천만 원을 들여 440명이 9시간 동안 일일이 수검표를 하고, 국조특위는 물론 후보자 추천 참관인에 언론 등까지 참석한 가운데 공개 검증하는 방안을 보고했습니다.



다만 선관위는 재검증의 목적이 보관된 투표용지가 6·3 지방선거 당일 투표한 용지와 동일해 변동이 없다는 걸 입증하기 위한 것이지 유·무효표 판단이나 당선 유무 변경 등 법적 효력은 없다고 강조했습니다.



민주당 한병도 원내대표는 재검표와 수개표를 여야 협의로 추진하겠다고 밝혔고, 국민의힘 소속 윤상현 국조특위 위원장도 재검표 장소와 방법 등을 여야 합의로 논의하겠다고 말했습니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 장채우·박태영)