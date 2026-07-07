[비디오머그]"오늘이 제일 쌉니다"…게이머들 오열하게 만든 가격표

GTA6, 젤다의 전설 시간의 오카리나 리메이크…올 하반기 게이머들을 잠 못 들게 할 대작들이 쏟아집니다.



자, 그런데 이 게임들 제대로 즐기려면 뭐가 필요할까요? 맞습니다, PS5와 스위치2 같은 최신 게임기죠.



그런데 요즘 가격표 보셨습니까? 분위기가 심상치 않습니다.



원래 출시되고 시간이 지나면 떨어져야 할 가격이, 반대로 계속 오르고 있습니다.



이른바 '칩플레이션' 때문에 게이머들 지갑에 비상이 걸렸는데요.



대체 왜 이런 일이 벌어지고 있는지, 지금 영상으로 확인해 보시죠!



(취재 : 소환욱, 편집 : 채지원, 디자인 : 이희문, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)