[이슈대담] "홍명보-손흥민 '갈등설'로 둔갑…다음 경기 준비하는 듯한 분위기 느껴" 월드컵 현지 취재한 기자가 풀어놓는 뒷이야기

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이정찬 SBS 스포츠부 기자

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● 이슈 대담



이정찬 / SBS 스포츠부 기자

"남아공전, 이해가 안 되는 게 한두 개가 아냐"

"선수들에게 다음 경기 준비하는 듯한 분위기 느껴"

"사실관계 확인 안 된 것이 갈등설로 둔갑…어수선한 상황은 있었어"

"손흥민·이재성 선발 제외, 판단 근거 이해 못할 바 아니나 의아"

"홍명보, 궁금증 해소 없이 떠나…'한국 축구' 기준에 둔 판단 맞나"

"홍명보 감독 선정 과정 공정했다고 보기 어려워"

"한국 축구, 감독 선정 과정 공정하지 않아 국민은 응원 명분 잃어"

"차기 감독 선임 논할 단계 아냐…산 넘어 산인 상황"

"축구협회, 차기 회장 선거 제도 정비에 총력 쏟아도 모자라"

"축구협회, 빨라야 오는 10월 정도에 새 집행부 마련될 듯"

"아시안컵까지 시간 많이 남지 않아…감독 선임부터 하는 방법도"



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