[성민종합정치] 친청 이성윤 "계엄 해제 순간, 김민석은 어디?"…김민석 "대장동 생각나. 허위·명예훼손"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 당권 경쟁 '난타전'
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주 노골적 권력 투쟁…향후 공천 놓고 죽기살기식 싸우는 것"
"정치인들, 역사적 사건에 자기들끼리 공 다툼…다 국민이 한 것"
"민주, 과거 아닌 2030 지지층 문제로 적극 논쟁해야"
허민 / 문화일보 전임기자
"정청래 '내란 이겨낸 사람 똘똘 뭉치자'…김민석 겨냥한 것"
"김민석 과거 행적, 전당대회서 발목 잡을 것"
"민주 당권 경쟁, 생사를 건 주류 교체 싸움이 돼"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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