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[성민종합정치] 허민 "장동혁, 외과수술식 징계 강행할 것"…성한용 "당대표 신임 투표로 매듭 필요"

조성현 기자
작성 2026.07.07 17:02 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 국힘 줄징계 '전운'

성한용 / 한겨레 선임기자
"장동혁, 일주일에 한 명씩 몇 달 동안 징계할 듯"
"오세훈도 징계 대상자 명단에 올라가 있을 것"
"장동혁 '당헌·당규 개정' 발언, 박정희 군사독재에 빙의된 듯"
"국힘, 매듭지어야 하는 상황…전 당원 투표 좋은 생각"

허민 / 문화일보 전임기자
"상대 조직 위해 일한 사람들이 징계 대상자 될 것…소수일 듯"
"징계 처리, 확실한 기준 갖고 정리한다는 것…국힘 다수의 목소리인 듯"
"장동혁, 자신에 대한 사퇴 요구자는 징계 대상 아니라고 밝혀"
"'분란' 무서워 필요한 조치 안 하면 조직 건강성 잃어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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