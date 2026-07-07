[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● 국힘 줄징계 '전운'
성한용 / 한겨레 선임기자
"장동혁, 일주일에 한 명씩 몇 달 동안 징계할 듯"
"오세훈도 징계 대상자 명단에 올라가 있을 것"
"장동혁 '당헌·당규 개정' 발언, 박정희 군사독재에 빙의된 듯"
"국힘, 매듭지어야 하는 상황…전 당원 투표 좋은 생각"
허민 / 문화일보 전임기자
"상대 조직 위해 일한 사람들이 징계 대상자 될 것…소수일 듯"
"징계 처리, 확실한 기준 갖고 정리한다는 것…국힘 다수의 목소리인 듯"
"장동혁, 자신에 대한 사퇴 요구자는 징계 대상 아니라고 밝혀"
"'분란' 무서워 필요한 조치 안 하면 조직 건강성 잃어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 허민 "장동혁, 외과수술식 징계 강행할 것"…성한용 "당대표 신임 투표로 매듭 필요"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글