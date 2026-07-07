"한국, AI서 승리한 듯 보여도…청년층 일자리 감소 가장 뚜렷"FT

▲ 지난해 12월 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2025 청년취업사관학교 AI 인재페스티벌에서 참석자들이 채용게시판을 살피고 있다.

한국이 인공지능(AI) 무한 경쟁 시대 승전국 중 한 곳으로 평가받지만, 경력직 선호 현상이 다른 나라보다 두드러진 탓에 청년층 일자리 감소 현상이 매우 뚜렷하다는 외신 분석이 나왔습니다.영국 파이낸셜타임스는 현지시간 7일 "AI가 청년 노동자의 적이 되는 것을 막을 방법"이란 제목의 오피니언 기사를 통해 "한국의 연공서열 중심의 채용 관행은 다른 국가들에 교훈을 던진다"며 AI 호황기 한국 청년층 일자리 감소 추세와 대응책 등을 소개했습니다.신문은 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국을 대표하는 반도체 기업들이 글로벌 반도체·데이터 센터 수요 덕분에 엄청난 부를 획득했다며, 이들 기업에 다니는 노동자들도 강력한 노조가 있어 회사가 벌어들인 이익의 일부를 함께 나눠 갖고 있다고 설명했습니다.다만 반도체 이익이 기업 외부로까지 확산하지는 않는다며 "한국 경제는 오랫동안 대기업 등에서 안정적인 일자리를 확보한 '내부자'와 중소기업에서 불안정한 일자리를 가진 '외부자' 사이 깊은 균열을 보여왔고, AI의 혜택은 이러한 균열을 따르고 있고 오히려 더 심화시키고 있다"고 지적했습니다.내외부자 사이의 균열은 연령별로도 뚜렷하게 나타납니다.노동 시장에서 아직 진입 발판을 마련하지 못한 청년 '외부인'은 AI의 호황기 혜택을 누리지 못하는 대표적 집단 중 하나입니다.신문이 인용한 한국은행의 지난해 자료에 따르면 지난 3년간 15∼29세 사이 청년 일자리는 21만 1천 개가 사라졌지만 같은 기간 50대 이상 일자리는 20만 9천 개 늘었습니다.청년 일자리는 AI 영향을 가장 많이 받는 직종에서 감소 폭이 컸습니다.컴퓨터 프로그래밍·시스템통합·관리 분야는 11.2%, 출판 분야는 20.4%, 정보서비스 분야는 23.8%의 청년 일자리가 줄어든 것이 대표적 예입니다.신문은 "미국에서도 특히 소프트웨어 분야의 '경력 편향적' 경향은 이미 나타나고 있다"면서도 "하지만 한국의 추세는 훨씬 더 냉혹하다"고 평가했습니다.그러면서 이러한 추세는 다른 국가 경제에도 경고가 될 수 있다고 우려했습니다.다만 한국은 반도체 기업 매출 호조로 세수가 크게 늘어 정부가 여유 자금을 확보하고 있다는 점은 긍정적인 소식이라며 ▲ 메가 프로젝트 투자 ▲ 불평등 해소 정책 ▲ 20∼30대 청년층 고용 지원을 위한 '미래 대응 기금' 마련 계획 등을 짜고 있다고 전했습니다.신문은 "한 가지 분명한 선택지는 젊은이들이 전문성을 갖추기 전까지 그들의 노동력을 쉽게 수익화할 수 없더라도 초과 수익 일부를 활용해 기업들이 청년들을 채용하고 교육하도록 지원하는 것"이라며 "좀 더 상상력이 넘치는 정책은 자영업자와 같은 '외부자'에게도 훈련과 자본을 확대하는 방안도 될 수 있을 것"이라고 제언했습니다.(사진=연합뉴스)