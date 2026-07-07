국민의힘 "잠수함 수주 실패, 정부의 안이한 외교·안보 인식 탓"

▲ 한국 시간 지난달 4일부터 5일까지 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련

국민의힘은 오늘(7일) 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주 경쟁에서 한화오션이 우선협상대상자로 선정되지 못한 데 대해 "정부의 안이한 외교·안보 인식이 빚어낸 뼈아픈 결과"라고 비판했습니다.장동혁 대표는 오늘 SNS에 "방산 수출은 기업의 노력만으로는 결코 성공할 수 없다"며 "세계 최고의 경쟁력을 가지고도 수주에 실패한 것은 결국 정부의 책임"이라고 적었습니다.이어 "이재명은 '도전은 계속된다'고 하고, 강훈식은 '졌잘싸'(졌지만 잘 싸웠다)라고 한다"며 "잘 싸운 건 기업이고, 진 건 정부"라고 했습니다.그러면서 "그냥 '실패해서 죄송하다' 하면 될 일을… 참 혀가 길다"고 덧붙였습니다.최보윤 수석대변인은 오늘 논평에서 "결과적으로 상대국이 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국으로서 갖는 안보적 우선순위와 동맹의 전략적 결속을 충분히 고려했는지, 정부의 외교·안보 전략에 대한 냉정한 복기가 필요한 시점"이라고 말했습니다.외교관 출신인 김건 의원은 페이스북에서 이 대통령이 지난해 취임 직후 나토 정상회의에 불참했던 점과 주캐나다대사가 올해 3월 임명된 점을 들며 "그동안 우려했던 부분들이 현실로 나타난 사례라는 점에서 매우 아쉽다"고 평가했습니다.김 의원은 "우리는 세계 최고 수준의 기술력뿐 아니라 대한민국과 협력하면 안심할 수 있다는 외교적 신뢰까지 함께 제공할 수 있어야 한다"며 "주요 국가의 공관장 공석을 조속히 해소하고 외교력이 있는 인사를 적시에 배치해야 한다"고 짚었습니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)