'우리들의 발라드2' 귀환…대중픽 발굴할 '탑백귀' 공개 모집 시작

이미지 확대하기

지난해 안방극장에 가슴을 울리는 발라드 신드롬을 몰고 왔던 SBS '우리들의 발라드'가 새로운 스타를 함께 발굴할 시즌2 '탑백귀'를 공개 모집한다.'우리들의 발라드2'는 SBS와 SM C&C가 공동 기획·제작하는 대형 오디션 프로젝트로, 예비 스타들을 함께 발굴해 낼 시청자 심사위원단인 '탑백귀' 공개 모집을 7일부터 시작한다.지난해 첫선을 보였던 '우리들의 발라드' 시즌1은 평균 나이 18.2세라는 어린 참가자들이 주축이 되어 시대별 발라드 명곡들을 자신들만의 풋풋하고 깊은 감성으로 재해석해 전 세대의 공감대를 자극했다.당시 프로그램은 방영 내내 주요 화제성 지표인 '2049 시청률'에서 동시간대 1위를 놓치지 않았으며, 글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스 한국 시리즈 부문 상위 10위권에 매주 이름을 올렸다. 뿐만 아니라 유튜브를 비롯한 디지털 플랫폼 누적 조회수 1억 뷰를 돌파하는 등 음원과 영상 시장을 동시에 장악했다. 우승자 이예지를 필두로 이지훈, 천범석, 최은빈 등 최종 선발된 12인의 주역들은 종영 이후 진행된 전국 투어 콘서트까지 전석 매진시키는 막강한 팬덤을 형성하기도 했다.새로운 신화를 이어갈 이번 시즌2 역시 대중의 눈높이에서 숨은 원석을 가려낼 '탑백귀'의 역할이 핵심이 될 전망이다. 평소 대중가요를 사랑하고 장르를 불문한 '확신의 대중픽'을 가려내는 데 자신 있는 사람이라면 연령과 성별에 제한 없이 누구나 지원할 수 있다.참가 신청은 7일부터 오는 26일 일요일까지 약 3주간 진행되며, 세부적인 접수 전형과 유의 사항은 SBS '우리들의 발라드2' 공식 홈페이지를 통해 안내된다. 추첨을 통해 최종 선발되는 탑백귀 군단은 오는 8월 8일과 9일 양일간 치러지는 대망의 1라운드 첫 녹화 현장에 직접 참여해 원석들의 무대를 가장 먼저 감상하고 평가할 수 있는 자격이 주어진다.'우리들의 발라드2'는 8월 중 본격적인 첫 촬영에 돌입하며, 올 하반기 첫 방송될 예정이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)