튀르키예서 한미일 외교장관 회의…3국 안보·경제 협력 논의

▲ 2025년 10월 APEC 한미일 외교장관 회의 당시 모습

한국·미국·일본 외교 수장이 만나 3국 간 협력을 논의합니다.외교부는 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 조현 장관, 마코 루비오 미 국무부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무대신이 7일(현지 시간) 현지에서 한미일 외교장관 회의를 개최할 예정이라고 밝혔습니다.외교부는 "올해 처음으로 개최되는 이번 한미일 외교장관 회의에서 3국 장관은 한반도 문제, 지역 및 글로벌 정세, 3국 간 안보 및 경제 협력에 대해 논의할 예정"이라고 설명했습니다.3국 외교장관 회의는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 이후 약 9개월 만으로, 당시와 참가자들의 면면이 같습니다.이번 나토 정상회의에 다카이치 사나에 일본 총리가 불참해 한미일 정상회의는 열릴 수 없는 만큼 삼국 외교 수장이 한미일 삼각 협력의 동력을 재확인할 전망입니다.세 장관은 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단산업 글로벌 공급망의 핵심 국가인 삼국 간 안보·경제적 협력 심화 방안을 논의할 것으로 보입니다.이란 전쟁 종전 국면에서 중동 재건 참여 및 향후 평화 구상과 호르무즈 해협 자유 통항, 나아가 타이완 해협의 현상 유지 등 지역 정세 관련 의견이 교환될 수도 있습니다.아울러 북한과 러시아 간 불법적 군사 협력에 대한 우려·규탄 표명과 함께 북한 비핵화 목표와 관련한 언급이 어떤 수준으로 표현될지도 관심사입니다.한편 한미일 외교장관 회의와 별도로 한미 외교장관 회의가 열릴 경우 원자력·핵잠수함 등 한미 안보 협의 진척과 여기에 부정적 요소로 작용하는 쿠팡 문제에 대한 논의가 이뤄질지도 주목됩니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)