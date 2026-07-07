[자막뉴스] "독도는 한국 땅" 미 기밀문서 극적 발굴…미국은 이미 1940년대 판단 끝냈다

1948년 독도 폭격 사건 당시 미군이 독도를 한국 영토로 인식하고 있었다는 걸 보여주는 기밀문서가 처음으로 확인됐습니다.



동북아역사재단은 미국 극동공군사령부, FEAF가 1948년 6월 작성한 '독도 폭격 사건 보고서' 등 미국 정부의 미공개 독도 관련 기록을 새로 발굴했다고 밝혔습니다.



특히 1948년 6월 24일 작성된 독도 폭격 사건 보고서에는 "1947년 9월 리앙쿠르 암, 즉 독도가 한국의 일부라는 것이 분명히 확립됐다"는 내용이 담겼습니다.



리앙쿠르 암은 독도를 뜻하는 명칭입니다.



보고서는 같은 달 8일 미 공군의 연습 폭격으로 독도에서 조업 중이던 어민 14명이 숨지고 다수가 다친 사건을 조사하면서, 독도를 '한국의 일부'로 명시했습니다.



이번 자료는 전갑생 성공회대 동아시아연구소 연구교수가 미국 국립문서기록관리청에서 수집한 222쪽 분량의 문서로, 최근 동북아역사재단에 기증됐습니다.



보고서에는 폭격 연습장을 사용할 경우 보름 전에 주한미군사령관에게 통보해야 한다는 내용도 포함됐습니다.



독도를 '한국 영토'로 보고 연습 폭격을 할 경우 한국 관할 당국에 사전 통보해야 한다는 점을 명시한 것으로 해석됩니다.



동북아역사재단은 광복 직후인 1945년부터 1948년 사이 한국의 독도 영유권을 보여주는 1차 사료가 많지 않은 만큼, 이번 자료가 당시 독도에 대한 미국의 인식과 한국의 독도 영유권을 확인하는 중요한 근거가 될 것이라고 평가했습니다.



울릉도·독도 연구와 관련된 새롭게 확인된 자료도 나왔습니다.



1905년 일본이 독도를 불법적으로 일본 영토에 편입하자 당시 군수 심흥택이 강원도 관찰사 서리 이명래에게 보고한 사실이 널리 알려진 바 있는데 그 보고서 문서가 처음으로 발굴되기도 했습니다.



전 교수가 기증한 자료는 향후 기획 전시 등을 통해 공개될 예정입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)