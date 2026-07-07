[자막뉴스] "카지노" "'오겜'처럼 끝날 수도" 경고…외인 무섭게 빠지는데 "더 무서운 건"

미 월스트리트저널이 한국 증시에 대해 "드라마 '오징어 게임'처럼 끝날 수 있다"는 섬뜩한 경고를 내놨습니다.



화려한 급등장 뒤에 대다수 개인 투자자가 손실을 떠안고 끝날 수 있다는 의미입니다.



미 월스트리트저널에 따르면 한국 증시는 최근 1년간 165% 오르며 세계 주요국 가운데 가장 높은 수익률을 냈습니다.



매체는 수익을 내는 과정에서 코스피가 보인 극심한 변동성을 지목하며 "세계에서 가장 뜨거운 시장이 오징어 게임이 될 위험에 처했다"고 표현했습니다.



올해 상반기 코스피 시장에서 변동성완화장치가 발동된 횟수는 2만 9,357건으로, 반기 기준 사상 최대치를 기록했습니다.



이전 최고치는 코로나 팬데믹으로 증시가 곤두박질쳤던 2020년 상반기의 2만 4,401건이었습니다.



코스피 지수 자체의 흔들림도 역대급이었는데, 올해 상반기 코스피 일중 변동률은 평균 3.30%로, IMF 직후인 1998년 상반기 3.51%에 이어 역대 두 번째로 높았습니다.



월스트리트저널은 단일 종목 레버리지 상품이 이런 출렁임을 증폭시키고 있다고 분석했습니다.



실제 오늘(7일) 한국거래소 투자자별 거래실적에 따르면 개인투자자들은 지난 1일부터 6일 장 마감까지 4거래일 동안 삼성전자·SK하이닉스 현물형 단일종목 레버리지 ETF 10종에서 무려 1조 6,135억 원을 순매수했습니다.



매체는 이런 열기를 '카지노'에 비유하면서 판이 끝나면 손실은 대부분 국내 개인 투자자가 떠안을 수 있다고 경고했습니다.



한국 주식시장에서 올 상반기 외국인 순유출 규모는 1000억 달러, 한화 약 153조 원를 넘었고, 6월 한 달만 300억 달러에 달했습니다.



폭발적 외국인 매도를 증시 상승에 따른 일시적·기계적 조정이라고 보는 시각도 있지만, 외국인 매도세가 줄지 않고 있고 하반기에는 매도세가 더 거세질 수 있다는 우려도 나옵니다.



과거 코스피 외국인 보유 비율이 2009년 리먼 사태를 제외하면 29~45% 사이였는데, 현재 39.5% 수준에서 35%까지 낮아진다고만 가정해도 약 260조 원의 추가 매도가 가능하다는 겁니다.



증시가 오를수록 외국인의 리밸런싱 수요도 증가해 매도세가 계속될 수 있을 거라는 전망입니다.