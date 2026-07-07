중국 중부 등서 폭우 피해 속출…산사태 33명 매몰·강풍 8명 사망

▲ 중국 후베이 강풍 피해

중국 중부와 서북부 지방에서 폭우와 강풍, 산사태 등이 잇따르면서 인명 피해가 속출하고 있습니다.시진핑 중국 국가주석은 구조 활동에 총력을 기울여 인명과 재산 피해를 최소화하라고 지시했습니다.7일 중국 중앙TV(CCTV)에 따르면 이날 오전 6시 56분(현지시간) 간쑤성 룽난시에서 산사태가 발생해 주민 33명이 매몰됐습니다.이날 오전까지 17명이 구조됐습니다.응급 관리 당국, 소방, 의료 등 관계 기관이 구조 인력을 투입해 실종자 수색과 주민 대피 작업을 벌이고 있다고 당국은 밝혔습니다.당국은 추가 산사태 등 2차 피해를 막기 위한 안전 조치도 강화하고 있습니다.후베이성 동부 지역에서는 전날 밤 토네이도 등 강풍으로 최소 8명이 숨지고 1명이 실종됐습니다.관영 신화통신에 따르면 전날 오후 7시부터 11시까지 후베이성 일부 지역에 천둥·번개를 동반한 강풍이 불었습니다.일부 지역에서는 토네이도가 발생했습니다.당국은 피해 지역에 3천500여 명의 구조 인력을 투입해 구조·복구 작업을 진행 중입니다.시 주석은 이날 "구조와 수색, 부상자 치료, 이재민 지원에 총력을 기울이고, 재해 예방과 구호 업무를 철저히 해 인명과 재산을 보호하라"고 지시했습니다.(사진=CCTV 캡처, 연합뉴스)