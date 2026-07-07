[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…정부 총력 기울였지만, 한화 오션 '고배'

1. 삼성전자 지난 2분기에 영업이익 89조 원을 넘겼습니다. 엔비디아나 애플 같은 글로벌 빅테크 기업들의 역대 기록을 넘어선 건데요. 지난 3년 치, 한 분기에 벌어들였다는 평가도 나오고 있습니다. 성과급을 위한 충당금까지 포함한다면 110조 원에 육박한다는 평가까지 나오고 있습니다.



2. 캐나다가 60조 원대 차세대 잠수함 사업자로 우리 기업 한화 오션이 아닌 독일 TKMS사를 우선 협상 대상자로 선정했다고 마크 카니 캐나다 총리가 발표했습니다. 정부는 이재명 대통령이 직접 나서서 수주전을 펼쳤지만, 계약을 따내는 데는 실패한 겁니다. 이재명 대통령은 SNS를 통해서 "비록 기대했던 결과를 얻지는 못했지만, 우리의 저력을 국제사회에 다시 한번 분명히 보여주었다고 생각한다. K-방산의 담대한 도전은 계속될 것"이라고 밝혔습니다. 이재명 대통령은 트리케에서 열리는 북대서양조약기구 나토 회의에 참석하기 위해서 오늘(7일) 출국했습니다.



3. 온라인 허위 조작 정보 대응을 위한 개정 정보통신망법이 오늘부터 시행됩니다. 개정법은 허위 조작 정보를 고의로 유포하면 피해자가 손해액의 최대 5배까지 손해배상을 청구할 수 있도록 했고, 허위 조작 정보로 판결이 난 내용을 반복해서 유통하면 정부가 최대 10억 원의 과징금을 부과하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 국민의힘은 온라인 입틀막 악법이라고 주장하면서 헌법소원 청구와 재개정안의 당론 발의를 공식화했습니다.



4. 요즘 이 뉴스 매일 나오고 있죠. 여고생 살해범 장윤기 사건을 담당했던 광주광산서 수사팀에 대해서 광주지검이 직접 수사에 착수했습니다. 검찰은 공무상 비밀 누설과 증거인멸 혐의로 광주광산서 수사팀 등을 압수수색하고 있습니다. 현행법상 검찰은 경찰의 직무상 비위 사건에 대해서 직접 수사할 수 있습니다. 이에 앞서 검찰과 별도로 의혹을 수사하고 있는 국가수사본부는 광산서 수사팀장 박 모 경감에 대해서 구속영장을 신청했습니다.