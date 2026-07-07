양도세 피하려 엄마 친구와 가짜 매매…국세청 80여 명 318억 추징

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▲ 사례 1 가장매매

국세청이 지난해 10월 부동산 탈세 혐의자 104명을 동시 조사해 오늘까지 80여 명이 벌인 총 731억 원 규모 탈루를 적발해 세금 318억 원을 추징했다고 오늘 밝혔습니다.국세청은 사기나 그 밖의 부정한 방법으로 조세를 포탈한 사실이 확인된 건은 40%에 상당하는 부당 과소신고가산세를 부과했습니다.아울러 조세범처벌법에 따라 6명은 검찰에 고발하고, 4명은 벌금 상당액 총 7억 원 납부를 통지하는 통고처분을 했습니다.당사자뿐 아니라 관련자도 함께 처분했습니다.2주택자인 A 씨는 두 채 중 가격이 싼 아파트를 어머니의 친구에게 팔았습니다.이어 고가 아파트를 20억 원에 팔면서 1세대 1주택자 비과세를 적용해 양도세를 신고했습니다.하지만, A 씨는 지을 판 뒤 가짜 전세 계약을 맺어 계속 같은 집에 거주하고 탈세 협조 대가로 매달 수십만 원씩 사례비도 지급하는 등 어머니 친구와 거래는 허위였습니다.국세청은 A 씨로부터 중과세율을 적용한 양도세 10억 원을 추징했고 A 씨 어머니 등 관련자들도 함께 처분했습니다.국세청은 이른바 '검머외'(검은 머리 외국인)라 불리는 외국 국적자의 증여세 탈루도 적발했습니다.A 씨는 실거주 목적 없이 마용성(마포·용산·성동구) 고가아파트 2채를 외국인 배우자와 함께 30억 원에 공동 취득했습니다.소득원이 없는 가정주부 B 씨는 주택 취득자금과 인테리어 자금 전액을 배우자에게 증여받고 증여세를 신고하지 않은 점이 확인됐습니다.결국 내지 않은 세금 4억 원을 내게 됐습니다.'부모 찬스'도 적발됐습니다.서울 강남 한강변 소재 고가 아파트에 월세 700만 원을 내는 40대 C 씨는 수십억 원 규모의 주식을 취득하고, 매년 수억 원에 달하는 생활비를 지출하고 있었습니다.조사 결과 20여 억 원의 자금을 부모로부터 증여받은 것으로 확인됐고, 증여세 총 13억 원을 추징당했습니다.국세청은 명의신탁 등 부동산실명법 위반 행위가 확인된 20명도 과징금 부과와 형사처벌 조치가 이뤄지도록 관할 지방자치단체에 통보했습니다.국세청은 앞으로도 부동산 취득·보유·양도 등 거래 전 과정에서 발생하는 탈세 위험요인을 조기에 포착하고, 탈세행위가 확인될 경우 세무조사를 실시하는 등 강력하게 대응해 나갈 방침입니다.특히 다주택자 중과 재개 후 증여거래가 늘어날 우려가 있는 만큼 증여재산을 저가평가하거나 증여세를 대납하는 등 편법 증여가 없는지 검증할 예정입니다.'부동산 탈세 신고센터'를 통해 접수한 제보를 철저히 검증해 탈루 세금을 추징하는 한편, 제보자 포상금도 신속히 지급할 계획입니다.(사진=국세청 제공, 연합뉴스)