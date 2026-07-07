'4세 고시 금지법' 10월 시행…필기·구술·면접 등 일절 금지

▲ 교육부

학원이 유아를 대상으로 실시하는 이른바 '레벨테스트' 금지법이 오는 10월부터 전격 시행되는 가운데 교육부가 해당 금지 행위의 구체적 기준을 마련했습니다.교육부는 오늘(7일) '학원설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령' 안을 입법예고한다고 밝혔습니다.이 법안의 핵심은 학원설립·운영자 등이 유아를 대상으로 모집이나 수준별 배정을 목적으로 시험 또는 평가를 실시하지 못하도록 한 것입니다.이를 위반하면 영업정지나 과태료 처분을 받게 됩니다.시행령은 법 시행을 위한 후속 조치로, 법령상 금지 행위를 구체화했습니다.금지 대상에는 필기·구술·면접·실기 시험뿐만 아니라 문제풀이, 과제수행, 발표 등 이에 준하는 수행형 시험이나 평가, 그리고 외부 기관의 성적표나 이수증을 요구해 활용하는 행위까지 모두 포함됩니다.다만 유아가 학원·교습소에 등록하거나 개인과외교습을 받기 시작한 이후 관찰·대화 또는 상담 방식의 진단은 예외적으로 허용됩니다.이 경우에는 반드시 사전에 보호자의 동의가 있어야 합니다.법 규정의 실효성 확보를 위해 신고 포상금 지급 및 과태료 부과 기준 마련 등 강력한 제재도 이뤄집니다.법을 위반해 유아를 대상으로 모집·분반 목적의 시험이나 평가를 실시한 행위를 신고한 자에게는 예산 범위 내에서 포상금을 지급할 수 있도록 근거를 뒀습니다.또한 위반 횟수에 따라 1회 100만 원, 2회 200만 원, 3회 300만 원의 과태료를 부과하도록 했습니다.교육부는 법 시행일인 10월 1일에 맞춰 시행령을 개정·공포할 계획입니다.