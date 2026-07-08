다신 볼 수 없을 앙코르까지, 이제 컬투쇼 안 부러워요 ㅣ사무엘 윤, 윤홍천, 이지혜 (7주년 음악회 2부) [커튼콜 스페셜]



팟캐스트 커튼콜 7주년을 맞아 베이스바리톤 사무엘 윤, 피아니스트 윤홍천, 바이올리니스트 이지혜가 출연한 '내 인생의 커튼몰' 공연이 열렸습니다. 연주자가 본 프로그램을 마치고 관객의 박수에 화답하는 '커튼콜'은 그 공연의 인상을 좌우하는 결정적 순간이기도 합니다. 전세계 무대를 누비는 세 예술가가 지금도 잊지 못할 추억으로 남은 '내 인생의 커튼콜' 이야기를 연주와 함께 들려줍니다.



거장 마리스 얀손스의 생전 마지막 공연을 함께 했던 이지혜, 그 날의 커튼콜은 어땠을까요? '클라리넷 여제'로 불린 자비네 마이어의 은퇴 공연을 함께 했던 윤홍천은 어떤 앙코르 연주를 했을까요? 컨디션 난조로 '악전고투'했던 오페라가 끝나고 사무엘 윤은 왜 뜻밖의 감동을 느꼈을까요?



커튼콜의 김수현 문화전문기자가 더하우스콘서트와 공동기획으로 진행한 이 공연은 커튼콜의 첫 '공개방송'이기도 했습니다. SBS 인기 라디오 프로그램 '컬투쇼' 공개방송 부럽지 않았던 이 날, 대학로 예술가의집을 가득 채운 관객들의 갈채에 세 연주자는 다시는 볼 수 없을 앙코르 연주를 들려줬습니다. 커튼콜 7주년 기념 공연 2부, 끝까지 함께 해주세요.



[Program: 커튼콜 7주년 음악회 2부]

♪ 로시니, 오페라 '세비야의 이발사' 중 '험담은 미풍처럼' (사무엘 윤, 정태양)

♪ 리스트, 헌정(Widmung), 슈만 원곡 (윤홍천)

♪ 폰세, 작은 별(Estrellita), 야샤 하이페츠 편곡 (이지혜, 유하준)

♪ 드뷔시, 목신의 오후 전주곡, 모리스 라벨 편곡 (윤홍천, 이채원)

♪ 윤학준, 마중 (사무엘 윤, 정태양)

♪ 브람스, 자장가 (사무엘 윤, 윤홍천, 이지혜)



(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자ㅣ출연 : 베이스 바리톤 사무엘 윤, 피아니스트 윤홍천, 바이올리니스트 이지혜ㅣ 편집 : 김영욱, 정용희 ㅣ 연출 : 김영욱)



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