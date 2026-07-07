[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 삼성전자가 올 2분기에만 지난 3년 치를 능가하는 89조 4천억의 영업이익을 올린 것으로 집계됐습니다. 하지만 분기 최대 실적에도 불구하고 주가는 급락하며 '30만 전자'를 내줬습니다.



2. 한화오션이 캐나다 잠수함 수주에 실패한 것과 관련해 이재명 대통령은 "대한민국은 앞으로도 담대하게 도전할 것"이라고 밝혔습니다. 이 대통령은 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구 NATO 회의에 참석해 방산 외교에 나섭니다.



3. 경찰관 비위사건의 직접 수사권을 가진 검찰이 여고생 살해범 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서와 담당 경찰관들의 주거지를 압수수색하는 등 강제수사에 나섰습니다.



4. 이른바 '가짜 뉴스 처벌법'이라고 불리는 개정 정보통신망법이 오늘부터 시행에 들어갔습니다. 국민의힘은 온라인 '입틀막 악법'이라고 거듭 주장하며 헌법소원 청구와 재개정안의 당론 발의를 공식화했습니다.