벨기에, 미국 꺾고 8강 진출…스페인과 격돌

▲ 벨기에 샤를 더케텔라러의 선제골 세리머니

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 벨기에가 공동 개최국인 미국을 꺾고 8강에 진출했습니다.벨기에는 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 16강전에서 미국을 4대 1로 물리쳤습니다.2018년 러시아 대회 3위가 역대 월드컵 최고 성적인 벨기에는 4년 전 카타르 대회 조별리그 탈락의 아쉬움을 딛고 이번에는 8강에 진입했습니다.벨기에는 포르투갈을 1대 0으로 따돌린 스페인과 오는 11일 로스앤젤레스 스타디움에서 8강전을 치릅니다.미국은 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 16강에 오른 데 만족해야 했습니다.미국을 끝으로 이번 대회를 공동 개최한 북중미 3개국이 모두 16강에서 탈락했습니다.캐나다는 지난 5일 모로코에 3대 0으로 완패했고, 멕시코는 어제 잉글랜드에 3대 2로 졌습니다.이번 경기는 미국 공격수 폴라린 발로건을 둘러싼 논란으로 시작 전부터 시끄러웠습니다.지난 2일 보스니아 헤르체고비나와 32강전(2대 0 미국 승)에서 선제 결승 골을 넣은 발로건은 후반전 도중 상대 선수 타리크 무하레모비치와의 경합에서 발목을 밟으며 레드카드를 받아 퇴장당했습니다.하지만 이후 FIFA가 퇴장에 따른 출전 정지의 집행을 1년 유예한다는 이례적인 결정을 내놨고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 징계 재검토를 요청한 일이 있었던 것으로 알려지며 논란이 이어졌습니다.미국은 징계 유예로 오늘 경기에 뛸 수 있게 된 발로건을 선발로 내세웠습니다.경기 시작 9분 만에 벨기에의 선제골이 터졌습니다.페널티 지역 왼쪽에서 니콜라 라스킨이 세컨드 볼을 따내 낮은 크로스를 보냈고, 더케텔라러가 밀어 넣으며 포문을 열었습니다.벨기에는 전반 31분 미국 말리크 틸먼에게 동점골을 허용했습니다.발로건이 페널티 아크 바로 뒤쪽 좋은 위치에서 얻어낸 프리킥을 틸먼이 오른발로 때려 그대로 골 그물을 흔들었습니다.틸먼은 32강전에 이어 또 한 번 프리킥 골을 터뜨렸습니다.하지만 벨기에는 2분 만에 트로사르의 크로스에 이은 더케텔라러의 헤더 골이 터지며 2대 1로 앞선 채 전반을 마쳤습니다.벨기에는 후반 12분 미국 골키퍼 맷 프리즈의 치명적인 실수 덕분에 한 발 더 달아났습니다.프리즈가 후방에서 길게 올라온 공을 처리하려고 앞으로 나와 트래핑했지만 이후 제대로 걷어내지 못하면서 더케텔라러가 끊어내 연결됐고, 이를 받은 바나컨이 빈 골대를 향해 찬 공이 굴러 들어가며 쐐기골이 됐습니다.후반 추가 시간엔 벨기에 베테랑 공격수 로멜루 루카쿠도 득점포를 가동하며 완승을 자축했습니다.루카쿠는 지난달 27일 뉴질랜드와 조별리그 3차전부터 3경기 연속 골을 넣어 벨기에 역대 A매치 최다 득점 기록을 93골로 늘렸습니다.논란 속에 출전한 발로건은 후반 추가 시간까지 풀타임 가까이 소화했지만 후반 37분 왼쪽 측면 드리블 돌파 이후 시도한 슈팅이 벨기에 골키퍼 티보 쿠르투아에게 막히는 등 패배를 막지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)