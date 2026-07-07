"등교하는 애들 안 무섭겠냐"…배재고 '화환 행렬'에 일침

5.18 관련 부적절한 응원 구호를 외쳐 중징계를 받은 배재고등학교 야구부와 관련해 가수 하림이 배재고 앞에 늘어선 근조화환 행렬을 강하게 비판했습니다.



하림은 어제(6일) 자신의 SNS를 통해 "언젠가부터 정치적 공격을 근조화환으로 하는 기괴한 문화가 생겼다"며, 이는 "죽음을 연상시켜 받는 이의 기분을 망치겠다는 악의적인 의도이자 거리에 노출된 오프라인 댓글과 같다"고 지적했습니다.



이어 "누가 아이들의 학교 앞에까지 근조화환을 보내냐"며, "누가 무슨 잘못을 했든 간에 혐오의 잔재 사이를 뚫고 등교하는 아이들은 다 무섭고 다 싫지 않겠느냐"며 우려의 목소리를 냈습니다.



하림은 그러면서, 배재고 학생들을 응원하는 취지에서 배달된 응원 화환들에 대해서도 비판했습니다.



"정치적 이슈에 편승하려 보내는 응원의 화환도 마찬가지"라며 "꽃은 누군가를 때리는 데 쓰는 게 아니"라고 말했습니다.



하림은 그러면서 "타인을 해치기 위해 무기화된 꽃은 더 이상 꽃이 아니다, 우리마저 이 혐오의 방식에 익숙해지기 전에, 아름다운 것을 아름답게 지켜내는 최소한의 품격을 회복했으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.



앞서 지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 일부 선수들은 광주제일고 더그아웃을 향해 5.18 탱크데이 마케팅을 연상시키는 "스타벅스 가야지" 등의 구호를 외쳐 대한야구소프트볼협회로부터 '6개월 출전 정지'라는 중징계를 받았습니다.



배재고 야구부 학생과 학부모, 교사들은 어제 광주제일고를 찾아 공식 사과하고 국립 5·18 민주묘지를 참배했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)